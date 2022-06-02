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Johnny Depp-Amber Heard davasında kazanan belli oldu! Dudak uçuklatan tazminat!

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında kazanan Depp oldu. Jüri, Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi

Johnny Depp-Amber Heard davasında kazanan belli oldu! Dudak uçuklatan tazminat!
02 Haziran 2022 Perşembe 09:30

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki hakaret davasında jüri kararını verdi. Depp, eski eşi Amber Heard'ın kendisine yönelik iftirada bulunduğunu öne sürerek açtığı hakaret davasını kazandı. 6 hafta süren dava sonunda 7 kişilik jüri Heard tarafından Deep'e yönelik ifadelerin doğru olmadığına karar verdi.

Jüri aynı zamanda Heard'in hareketlerinin "kötü niyet" taşıdığını belirterek, Heard'ün Deep'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi. Ayrıca, Heard'ün de Depp'in avukatı üzerinden karalandığına ilişkin suçlamadan birini kabul ederek, Depp'in Heard'e 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.


KARŞILIKLI SUÇLAMALAR İLE DAVA AÇILMIŞTI

Deep, Heard'ın 2018 yılında ilişkileri boyunca şiddet gördüğünü iddia etmesinin ardından eski eşine dava açmıştı. Depp eski eşi Heard'ın kendisini aile içi taciz kurbanı olarak tanımladığı Washington Post'taki bir köşe yazısında kendisine iftirada bulunduğunu iddia ederek tarafına 50 milyon dolar ödenmesini istemişti. Heard ise, eski eşi Deep'in kendisine karşı bir "karalama kampanyası" başlattığını iddia ederek 100 milyon dolarlık bir dava açmıştı.

Depp'in avukatı Camille Vasquez mahkemede yaptığı açıklamada, "Bu mahkeme salonunda bir aile içi taciz kurbanı var ama o Heard değil" ifadelerini kullanmış, Depp'in Heard tarafından "sürekli sözlü, fiziksel ve duygusal tacize" maruz kaldığını söylemişti. Vasquez ayrıca, Heard'ın dava boyunca çok fazla kişiye "yalan söylediğini" ifade etmişti.

Etiketler; #johnny depp #amber heard #dava #tazminat
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