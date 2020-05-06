Kadinlarduysun Yorumcularından Haftalık Burç Yorumları

Ünlü astrologlardan derlediğimiz haftalık burç yorumlarınızı okuyabilirsiniz.

Haftalık Burç Yorumlarını zda, bu hafta içerisinde sizi bekleyen, fırsatlar, karşılaşabileceğiniz olumlu ya da olumsuz durumlar ve bu durumlar karşısında yapmanız gerekenleri bulabilirsiniz.

KOÇ BURÇ HAFTALIK YORUMU

Salı günü gerçekleşecek dolunay size iş, hizmet ve fedakarlık konularında daha fazla hassasiyet ve kabul getirir. Başkalarına ve kendinize yardım etmek için çok önemli olacağınız bir zamandasınız. Öte yandan, bu hafta hayatın güzel taraflarına ve yaratıcı çalışmalara açık olabilirsiniz.

BOĞA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Birebir ilişkiler, müzakereler, partnerinizle ilgili gelişmeler sizi meşgul edecektir. Başkalarının görüşlerine önem verebilirsiniz. Esnek olmaya çalışın.

İKİZLER BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Balık burcunda gerçekleşecek dolunay, sosyal konular, paylaşım ve arkadaşlarınız açısından biraz daha sadık ve hassas olabileceğinizi gösterir. Yaratıcı konularda verimliliğiniz artabilir.

YENGEÇ BURCU HAFTALIK YORUMU

Sizi bir süre için zorlayan veya ilişkilerinizde gerginlik yaratan koşulların yavaş yavaş ortadan kaybolmaya başladığını görebilirsiniz.

ASLAN BURCU HAFTALIK YORUMLARI

Bu hafta Balık burcundaki dolunay, gündeminize daha fazla sorumluluk ve ev sorunları getiriyor. Hayallerinizde daha gerçekçi bir tutum arayın. Bu dönemde kendi psikolojinizi ve isteklerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz.

BAŞAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Yaratıcı konularda, eğitim alanında ve yakın çevrenizle ilişkilerinizde başarılı olabileceğiniz ve olumlu haberler alabileceğiniz günlerdesiniz. Bir süredir fiziksel olarak yorucu olan işleri de azaltabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde hızlı kararlarla harekete geçebilirsiniz.

TERAZI BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Balık burcundaki dolunay uzak konulara, akademik gelişmelere ve düşüncelerinizi daha iyi ifade etme fırsatlarına işaret eder. Hayata bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Para alanında kârlı olabilecek fırsatlar da vardır.

AKREP BURCU HAFTALIK YORUMU

Becerilerinizi açığa vurmaktan çekinmeyin. Bu dönemde, toplantılar, ziyaretler ve yolculuklar size çok aktif bir ortam sağlar.

YAY BURCU HAFTALIK YORUMLARI

Balık burcunda yer alan dolunay, hisse senetlerini, ortaklarla para ilişkilerini vurgular. Sahip olduklarınızın daha iyi değerlendirilmesine bakmalısınız. Özellikle paranızı iş hayatında kullanırken yeni beklentiler girebilirsiniz.

OĞLAK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Kişisel girişimlerinizde şanslısınız. Jüpiter'in varlığı size kendinize güvendiğinizi söyler. Bu dönemde görüşmelerde, ziyaretlerde, yakın çevrenize enerji veren insanlarla diyaloglarda bulunabilir ve konuşabilirsiniz. Mali durumunuzu iyileştirmek için çaba sarf ediyorsunuz.

KOVA BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

Salı günkü karşıt tablonuz olan Balık'ta gerçekleşen dolunay, yakın ilişkilerinizi, evliliğinizi ve ortaklıklarınızı ortaya çıkarır. Bu konularda hemfikir olmanız, denge kurmanız ve anlamanız gerekiyor. Başkalarından önemli fikirler ve yaklaşımlar alabilirsiniz. Yine, bu dönemde, tam olarak mevcut olmayan ancak sizi manevi olarak geliştirebilecek koşullar ortaya çıkabilir.

BALIK BURCU HAFTALIK BURÇ YORUMU

Son zamanlarda zihinsel olarak yüklenen konuların ardında kalmaya başlıyorsunuz. Bu dönemde iş ortaklıkları, ortak parasal konular hızlı sonuçlar verebilir.