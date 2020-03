Kadınları mutlu etmenin en kesin 14 yolu

Kadınları mutlu etmek aslında sanıldığı gibi zor bir iş değildir. Birçok insan kadını mutlu etmenin yolunun pahalı hediyeler almak olduğunu düşünür.

Kadınlar sevgiden ve ilgiden beslenir. Bu yüzden her şeyin maddiyat olmadığının artık farkına varmanızın zamanı gelmedi mi? Bu yazı dizimizde kadınları mutlu etmenin yolları nı size anlatacağız. Size verdiğimiz yollardan birini ya da birkaçını kullanarak eminim siz de kadınınızı mutlu etmeyi başaracaksınız. Mutlu etki mutlu ol felsefesinden yola çıkarak size önce kadını mutlu etmeyi öğreteceğiz. Onlardan aldığınız ışıkla siz de mutlu olacaksınız. Kadınları mutlu etmenin yolları şunlardır:

Pozitif Olun :

Kadınlar sürekli söylenen, şikayet eden erkekleri sevmezler. Karamsar bakış açısına sahip, her şeye olumsuz bakan, bardağın boş tarafını gören erkekler kadınlara her zaman itici gelmiştir. Kadınlar; güçlü, kararlı, pozitif ve neşeli erkeklerden hoşlanır. Pozitif olan erkekler kadınlarına enerjisini daha iyi yansıtır. Pozitif bir erkeğin yanında kadın kendini daha güvende hisseder. Kendi ayakları üstünde duran, sorunlarla baş edebilen, güçlü ve karizmatik erkekler her zaman kadınların ilgisini çekmiştir. Kadınlar erkeklerin yanında dertlerini unutup, gülmek eğlenmek ister. Sorununuz ve sıkıntınız varsa bunu kadınınıza yansıtmayın. Ona ne kadar güçlü, kararlı ve pozitif olduğunu gösterin.

İlgi Gösterin:

Flört döneminde gösterilen ilginin onda biri evlendikten sonra gösterilmez. Bu durumda kadın erkekten soğur. Aşkın zevki kaçar. Kadınlara onlarla ilgilendiğinizi her daim hissettirin. Seçimlerine saygı duyup planlarınıza onu da dahil edin. Önemli günleri atlamayıp bu günlerde mutlaka ona hediye alın. Onu düşündüğünüzü, ona değer verdiğinizi, onun sizin hayatınızda çok özel bir yeri olduğunu ona hissettirin. Kadınlar kendisi ile ilgilenen erkekleri severler. Mutsuzlukları da genelde erkeklerinin kendisi ile ilgilenmemesinden kaynaklanır. Nasıl ki bir çiçeğin suya ihtiyacı varsa yaşamak için aynı şekilde kadının da sevgiye ihtiyacı olduğunu unutmayın. Kadınla ilgilenmek, her dakika ona mesaj atmak, 5 dakikaya bir nerdesin deyip sorguya çekmek değildir. Onun fikirlerini önemsemek, seçimlerine saygı duymak, onunla birlikte zaman geçirmek için fırsat kollamak, halini ve hatırını sormak, onun sıkıntılarıyla ilgilenmek, canı sıkkınsa nedenini sorgulayıp çözmeye çalışmak kadınla ilgilenmek demektir.

Özgürlük Tanımak :

Kıskançlık maskesi altında kadına dünyayı zindan etmeyin. Kadınınıza güvenip onun özgür hareket etmesini sağlayın. Şüpheci yaklaşmak, sürekli sorgulamak, güvensiz tavırlar sergilemek, kadının eylemlerini kısıtlamak, ona istemediği bir şeyi zorla yaptırmaya çalışmak, sizin zevklerinize göre yaşamasını sağlamak bir kadına yapılabilecek en büyük kötülüktür. Kadınlara seçme hakkı vermek, seçimlerine saygı duymak, onu kendi dünyası içinde özgür tutmak, kıskançlığı dozajında ayarlamak, ona güvendiğinizi ve değer verdiğinizi hissettirmeniz kadının kendisini daha güçlü hissetmesini sağlayacaktır. Engellenen kadın hırçın olur. Kendisini köle gibi hissetmeye başlar. Bu duygular da kadını içten içe yok eder.

Empati Kurun :

Sözlerinizi, eylemlerinizi, davranışlarınızı ve tutumlarınızı ölçüp biçin. Kendinizi karşı tarafın yerine koyarak onu anlamaya çalışın. Sorun yaşadığınız zaman karşı tarafın istek ve arzularını görmezden gelmeyin. Olaylara onun penceresinden de bakmaya çalışın. Hep benim dediğim olacak deyip hayatı bencilce yaşamayın. Karşı tarafın duygu, düşünce ve seçimlerine saygı duyun. Karşı tarafı baskı altına almayın. Onu olduğu gibi kabul edip değiştirmeye çalışmayın. Hatalı olduğunuz zaman özür dilemesini bilin.

Güven Verin :

Kadınlar erkeğine güvenmek ister. Bu yüzden her ne sebeple olursa olsun sevdiğinize yalan söylemeyin. Ortaya çıkan her yalanınız sevdiğinizin size olan güven duygusunu zedeler. Güven duygusu gelişmiş çiftler birbirlerini sorgulamaz. Çevre ne kadar kötü olursa olsun eşlerine güvenirler. Kendisine sadık kalacağından şüphe duymazlar. Kıskançlık duygusuna kapılıp karşı tarafı sorguya çekmez, karşı tarafın özgürlüklerine müdahale etmez. Yalan söylemek, çelişkili davranışlar sergilemek, ölçüsüz ve dengesiz hareket etmek, kararsız olmak gibi durumlar karşı tarafın size olan güven duygusunu zedeler. Unutmayın güven bir ruhu terk etti mi o bedene bir daha gelmez. Sevdiğinizi mutlu etmek istiyorsanız onun güven duygusunu güçlendirip size sonuna kadar güvenmesini sağlayın.

Sadık Olun :

Kadınlar kendisine sadık erkek ister. Bugün ayrılıkların birçoğu eşlerin birbirine sadakat göstermemesinden kaynaklanır. Erkeğin başka kadınlara duygusal açıdan ilgi duyması, cinsel isteklerini başka kadınlar üzerinde gidermeye çalışması, kazancını başka kadınlarla farklı mekanlarda yemesi, kadının arkasından iş çevirmesi, kadının haberi olmadan ona ait bir eşyayı parayı ya da malı başka yerlere aktarması gibi durumlar kadınların güven duygusunu zedeler. Kadınlara sadık olursanız onları mutlu etmiş olursunuz. Kadınlar hayat boyu kendisine sadık kalan, kendisini aldatmayan, kendisine yalan söylemeyen erkeklerle yaşam sürmek ister.

Romantik Olun :

Kadınların büyük bir bölümü romantik erkeklerden hoşlanır. Sevdiğiniz için özel günleri belirleyip bu günleri boş geçmeyin. Küçük bir çiçek ya da hediye ile sevdiğiniz kadını mutlu edebilirsiniz. Ona duygu yüklü cümleler kurun. Ona şiirler okuyun. Bulunduğunuz cemiyet içinde onu övün. Onun ne kadar değerli ve önemli olduğunu bulunduğunuz ortamda ona hissettirin. Romantik olurken ölçülü olup işi abartmayın. Onu utandıracak ve zor duruma sokacak durumlardan uzak durun. Sevgi sözleri, bir bakış, bir dokunuş sevdiğinize alacağınız milyarlık hediyeden daha değerlidir. Bu yüzden romantizmi elden bırakmayın. Sevgiliyken nasıl peşinden koştuysanız evlendikten sonra da aynı ilgi ve sevgiyi sevdiğinizden esirgemeyin.

İltifat Edin :

Sevdiğinize sık sık abartmadan iltifat edin. Güzelliğinden, yeteneklerinden, kabiliyetinden, çalışkanlığından, dürüstlüğünden, ahlaklı ve edepli olmasından yola çıkarak onun bu huylarını övün. Ortamda onu arka plana değil ön plana alın.

Danışmak :

Herhangi bir konu hakkında kadının fikrini almak kadını mutlu eder. Karşı taraf benim düşüncelerimi önemsiyor, onun için ben değerliyim psikolojisine girer.

Süpriz Yapmak:

Kadınlar kendisine sürpriz yapılmasından hoşlanır. Doğru zamanda doğru bir şekilde sürpriz yapmalısınız. Sürpriziniz özgün olmalıdır.

Adil Olun :

Kadınlar eşitliğin ve adaletin olduğu ortamlarsa mutlu olurlar. Kadına hak ettiği değeri vermelisiniz. Yaptıklarını kesinlikle küçümsemeyin. Başarıları ile gurur duyun. Hata yaptığınız zaman özür dilemesini bilin. Kadını kısıtlamayın.

Temiz Olun :

Kadınlar, temiz ve bakımlı erkeklerden hoşlanırlar. Giyimine, kuşamına, traşına ve temizliğine dikkat eden, güçlü ve karizmatik erkeklerle birlikte olmak isterler. Kadını mutlu etmek istiyorsanız ona ne kadar temiz ve titiz olduğunuzu ispat etmelisiniz.

Güçlü Olun :

Kadınlar güçlü erkeklerden hoşlanırlar. Güçlü olarak onları mutlu edebilirsiniz. Duruşunuz sağlam olmalıdır. Pısırık, içine kapanık, ne istediğini bilmeyen, kendini ifade edemeyen, zavallı görünen erkekler kadınlara her zaman itici gelir. Erkek maddi ve manevi anlamda güçlü olmalı. Erkek ne kadar güçlü olursa kadın kendini o kadar güvende hisseder. Bu güvenlik kadına huzur ve mutluluk aşılar.

Sözünüzü Tutun :