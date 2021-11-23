ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
İZMİR'DE HEYECAN YARATAN BULUŞ!
0
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
SAFRANDA İNANILMAZ HİLE!
0
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
KENDİSİ İLE EVLENMİŞTİ ŞİMDİ DE...
0

Kadir İnanır'ın durumu ile ilgili yeni açıklama

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu belirtildi. İnanır'ın ayrıca yemek yemeye ve konuşmaya başladığı bildirildi

Kadir İnanır'ın durumu ile ilgili yeni açıklama
23 Kasım 2021 Salı 14:56

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Dün uyandırılan İnanır'ın solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

HAYRANLARI HASTANEYE GELDİ

Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtildi. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

Etiketler; #kadir inanır #denizli #kadir inanır sağlık durumu
Önceki Haber
Üçyol-Buca Metrosu için bir adım daha atıldı
Sonraki Haber
Kadir İnanır'ın durumu ile ilgili yeni açıklama
Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti
Ünlü sanatçı Ercan Turgut hayatını kaybetti
0
Kendisi ile evlenmişti, şimdi de boşanma kararı aldı
Kendisi ile evlenmişti, şimdi de boşanma kararı aldı
0
Kadir İnanır ameliyat oldu!
Kadir İnanır ameliyat oldu!
0
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
0
Aynı anda 9 kadınla evlendi
Aynı anda 9 kadınla evlendi
0
En çok 'Camdaki Kız'ı konuştuk!
En çok 'Camdaki Kız'ı konuştuk!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.