KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
KORONAVİRÜSE YENİLDİ!
0
PANDEMİ ONLARI DA OBEZ YAPTI!
PANDEMİ ONLARI DA OBEZ YAPTI!
0
"KANKİ ORÇUN"DAN KÖTÜ HABER!
0
TWITTER'DAN TÜRKİYE KARARI
TWITTER'DAN TÜRKİYE KARARI
0

"Kanki Orçun" hayatını kaybetti

Kalp krizi geçirdikten sonra tedaviye alınan Ermen Orçun Yılmaz hayatını kaybetti

"Kanki Orçun" hayatını kaybetti
21 Mart 2021 Pazar 09:10

Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyordu. 
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #kalp krizi #kanki orçun #kanki orçun öldü
Önceki Haber
Göztepe: 3 - Demir Grup Sivasspor: 5
Sonraki Haber
Eski sevgilisinin kaçırdığı genç kız, KADES sayesinde kurtarıldı
Usta sanatçı koronavirüse yenildi!
Usta sanatçı koronavirüse yenildi!
0
Seren Serengil'e hapis istemi
Seren Serengil'e hapis istemi
0
Defne Samyeli'nin şikayet ettiği Mustafa Sandal hakim karşısında
Defne Samyeli'nin şikayet ettiği Mustafa Sandal hakim karşısında
0
Zerrin Özer ilk defa kendisine tecavüz eden kişinin adını verdi
Zerrin Özer ilk defa kendisine tecavüz eden kişinin adını verdi
0
"Kanki Orçun" yoğun bakımda
"Kanki Orçun" yoğun bakımda
0
Hülya Avşar'da çok konuşulacak sözler
Hülya Avşar'da çok konuşulacak sözler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.