"Kanki Orçun" yoğun bakımda

Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi

Yıllar önce "Kankigiller" olarak televizyon programı yapan Orçun ve Nuri ikilisinden "Kanki Orçun" olarak bilinen Erman Orçun Yılmaz, kalp krizi geçirdi. Yılmaz, kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. Bugün sabaha karşı kalp krizi geçiren Erman Orçun Yılmaz, Pendik'te özel bir hastaneye kaldırıldı. Kalp masajı ile duran kalbi tekrar çalıştırılan Yılmaz, hayata geri döndürüldü. Yılmaz'ın yoğun bakımda ve makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.