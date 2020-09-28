Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, Kapadokya Fashion Week'e katılmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen mankenler, Yunak Evleri'nde düzenlenen defilede boy gösterdi.

Ürgüp ilçesindeki mağara evleriyle ünlü Ürgüp Yunak Evleri'nin ev sahipliğinde, geçen cuma günü Avrupa Afrika Avrupa Moda Haftası'nın (AFWEU) organizasyonu ile başlayan Kapadokya Fashion Week, bugün mankenlerin defilesi ile devam etti. 36 ülkeden Kapadokya'ya gelen 40'a yakın manken, modacılar tarafından tasarlanan giysileri podyumda tanıttı. Etkinliğe katılan misafirler defileyi ilgiyle izledi.

Seneye İki kez

AFWUE CEO'su Aydın Açık, Kapadokya Fashion Week'in başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için aylar süren ciddi bir hazırlık süreci geçirdiklerini söyledi. Kapadokya bölgesinin tarihi ve doğal zenginliklerinin Kapadokya Fashion Week ile yapıldığını belirten Açık, 180 kişilik bir ekibin çalışması ile gerçekleşen etkinlikte hedeflenen başarıya ulaştıklarını belirtti. Açık, Kapadokya Fashion Week’i gelecek yıldan itibaren ilkbahar ve sonbahar olarak iki kez düzenleme kararı aldıklarını kaydederek, Kapadokya bölgesinin dünyaya tanıtımına daha fazla katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi. Mankenlerin defilesinin ardından Kapadokya Fashion Week sona erdi.