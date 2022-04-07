ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
ÜNLÜ ŞARKICININ ACI GÜNÜ
0
ARTEMİS HEYKELİ İZMİR'DE
ARTEMİS HEYKELİ İZMİR'DE
0
TEPKİ TOPLAYAN ŞAKA!
TEPKİ TOPLAYAN ŞAKA!
0
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
BU MASUM DURUŞUN NEDENİ...
0

Kargo'nun solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek öldü!

Kargo grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti

Kargo'nun solisti Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek öldü!
07 Nisan 2022 Perşembe 16:12

Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kargo #koray candemir #koray candemir anne #ölüm
Önceki Haber
Polis aracının camından kaçmaya çalıştı! O anlar görüntülendi
Sonraki Haber
Altay'da şok istifa!
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranına hapis istemi!
Aleyna Tilki'nin saplantılı hayranına hapis istemi!
0
Haldun Dormen'in 94. yaş dansı
Haldun Dormen'in 94. yaş dansı
0
Zeynep Farah Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandı mı?
Zeynep Farah Abdullah, Bergen filminden 40 milyon lira kazandı mı?
0
Bakan Koca'dan Güldür Güldür'e teşekkür
Bakan Koca'dan Güldür Güldür'e teşekkür
0
Yıldız Tilbe'den suç duyurusu!
Yıldız Tilbe'den suç duyurusu!
0
Yeşim Salkım'dan tepkilere yanıt!
Yeşim Salkım'dan tepkilere yanıt!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.