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Katy Perry, gözünü kontrol edemedi!

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, son konserinde poz verirken bir gözünü kontrol edemedi. Bir gözü sürekli açılıp kapanan şarkıcı, eliyle müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ünlü ismin o anları ise anbean kayda alındı

26 Ekim 2022 Çarşamba 11:48

"Firework", "Roar" ve "Hot N Cold" gibi şarkılarıyla tanınan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, önceki gün sahneye çıktı. Las Vegas Resorts World şovlarından birinde sahne Peryy, konser esnasında bir gözünü kontrol edemeyince hayranlarını korkuttu.

GÖZÜNÜ KONTROL EDEMEDİ

Sesinin yanı sıra sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Katy Perry, ezilmiş soda kutularıyla kaplı gümüş bir elbise ve yine alüminyum kutulardan yapılmış uyumlu bir sütyen giydi. Şarkısını okuduktan sonra hayranlarına dönerek poz veren şarkıcının bir gözü açılıp kapanmaya başladı. Kısa süreli panik yaşayan şarkıcı ise müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

Katty Perry'nin o anları da bir hayranı tarafından anbean kayda alındı. Takma kirpik kullanan ünlü ismin gözüne ne olduğu ise henüz bilmiyor.

Etiketler; #katy perry #göz #konser
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