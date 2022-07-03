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Kemal Sunal aramızdan ayrılalı 22 yıl oldu!

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 22'nci yılında mezarı başında anıldı

Kemal Sunal aramızdan ayrılalı 22 yıl oldu!
03 Temmuz 2022 Pazar 17:50

Geçirdiği kalp krizi sonucu, 3 Temmuz 2000 yılında 55 yaşında vefat eden Kemal Sunal, ölümünün 22'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile aile yakınları ve sevenlerinn katıldığı anma öncesinde, Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ali Sunal, "Zaman nasıl geçti anlamıyor insan, daha da duygusallaşıyor. 22 yıl gibi geçmedi bizim için. Hala aklımızda, hala çok sıcak. Bu arada çocukluğumuzun süper kahramanlarından Cüneyt Arkın'a da buradan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun. Gerçekten benim kahramanlarımdan biriydi. Onunla fotoğrafımı ararken sünnet düğününü, o albümü buldum. Onunla bir fotoğrafımı paylaştım. Onu koyunca babamla ikimizin de bir fotoğrafını buldum. Onu da paylaştım. Çok güzel şeyler yaşanmış, geriye güzel anılar kalmış. Çünkü güzel insanlarla yaşanmış. O yüzden de şanslı hissediyoruz kendimizi. Ama acı, sert bir özlem  var. Mekanları cennet olsun" dedi.

"DAHA DA ARTARAK DEVAM EDEN BİR ÖZLEMLE ANIYORUZ"

Ezo Sunal ise, "22 yıl deyince sanki çok zaman geçmiş gibi geliyor ama her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz. Ve görüyorum ki sevenleri de o şekilde. Hep aynı şeyi söylüyorum, kocaman bir aileyiz. Arayan, mesaj atan, sosyal medyadan paylaşımlarıyla destek olan, dua eden herkese de buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

GÜL SUNAL GEÇİRDİĞİ KAZA NEDENİYLE KATILAMADI

Gazetecilere de ayrıca teşekkür eden Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın katılamamasıyla ilgili soruya da "Talihsiz bir kaza geçirdi. Kaburgasını kırdı, düştü. Ona da buradan geçmiş olsun diliyoruz, Allah başımızdan eksik etmesin. gelemedi selamlarını yolladı. En kısa zamanda onunla da geleceğiz" dedi. Okunan duaların ardından Ali Sunal ve ailesi, başsağlığı dileklerini kabul etti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kemal sunal #ölüm yıldönümü #kemal sunal ölüm
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