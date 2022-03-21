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Kemal Sunal'ın yeni ortaya çıkan görüntüleri duygulandırdı

Yeşilçam'ın en sevilen isimlerinden biri olan Kemal Sunal'ın daha önce hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı. Sunal'ın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı

21 Mart 2022 Pazartesi 13:43

3 Temmuz 2000 yılında aramızdan ayrılan ancak hala kalplerdeki yerini koruyan Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın bu zamana kadar görülmemiş bir videosu ortaya çıktı.

Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan ve Türk sinema tarihine damga vuran Kemal Sunal, aradan yıllar geçmesine rağmen unutulmayan bir isim. Hayatı ve yaptıkları hala merak konusu olan Sunal'ın ölmeden önce çekilmiş bir videosu sosyal medyanın gündemine oturdu.

1998 yılında Grup Laçin'in hit olan parçası "Bekar Gezelim" şarkısı eşliğinde Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'la dans ettiği görüntüler sevenlerinin içini ısıttı. Sunal ve Ali Sunal'ın dansına eşlik eden Fatih Ürek, o anları "Benim için çok önemli ve değerli bir video teşekkürler. Saygıyla ve sevgiyle Kemal Sunal" notuyla paylaştı.

Kemal Sunal'ın oldukça neşeli olduğu ve dans ettiği görüntüleri ilk kez gören sosyal medya kullanıcıları, usta isme bir kez daha sevgi ve saygı duyduklarını dile getirdi.

Etiketler; #kemal sunal #fatih ürek #ali sunal
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