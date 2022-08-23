Kenan Doğulu'dan gülümseden paylaşım: İlk defa başıma geliyor

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu İstanbul'da konser verdi. Sahne öncesi Doğulu, küçük bir hayranını kucağına alarak sevdi. Küçük kızın Doğulu'dan ayrılmak istememesi ise gülümsetti

Konser maratonuna devam eden Kenan Doğulu, KüçükÇiftlik Park'taki İstanbul Cocktail Festivali'nde sahne aldı.

Kenan Doğulu, konser öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sahne öncesi bazı dinleyicileriyle bir araya gelen Doğulu, minik bir hayranını kucağına alarak sevdi.

Doğulu, o esnada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Doğulu'nun minik hayranı ayrılmak istemedi. Doğulu, o anları "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Fotoğraf çektirelim diye geldi beni bırakmıyor" notuyla paylaştı.

Konser öncesi Doğulu'nun yanında olan Beren Saat ise eşini o anlarını gülümseyerek izledi.