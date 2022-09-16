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Kenan Doğulu, Emel Sayın'ı üst üste öpünce...

Şarkıcı Kenan Doğulu birlikte konser verdiği Emel Sayın'ı sahnede öpücüklere boğdu. Doğulu, "Çok öpüyorsun, Beren görmesin" diyen Sayın'ı göğsünden öperek herkesi şaşkına çevirdi

16 Eylül 2022 Cuma 12:32

Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Emel Sayın, dün akşam Kenan Doğulu ile İstanbul'da konser verdi. Binlerce hayranıyla buluşan ünlü isimler, sahnede eğlenceli anlar yaşadı.

Birlikte sevilen şarkılarını okuyarak hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan ikiliden Doğulu'nun Sayın'ı sık sık öpmesi dikkatlerde kaçmadı. Sahnede Doğulu'ya espri yapan Sayın, "Çok öpüyorsun beni. Beren duymasın, görmesin" dedi. Gülerek karşılık veren Doğulu ise peş peşe Sayın'ı yüzü, omzu ve göğsünden öperek herkesi şaşkına çevirdi. 76 yaşındaki Emel Sayın'ın şaşkınlığı da yüzüne yansıdı.


"FİLM TARİHİMİZİN YAŞAYAN EFSANESİ"

Konser sonrası Instagram hesabından Emel Sayın'la fotoğraflarını paylaşan Kenan Doğulu, "Müziğimizin billur seslisi ve deniz gözlüsü, Yeşilçam ve film tarihimizin yaşayan efsanesi, kıymetlimiz Emel Sayın ile dün akşamdan" notunu düştü.

Etiketler; #kenan doğulu #emel sayın #konser
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