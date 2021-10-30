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Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten geceye damga vuran dans

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser verdi. Konser sırasında sahneye eşi Beren Saat'in çıkarak birlikte dans etmeleri geceye damga vurdu

30 Ekim 2021 Cumartesi 11:33

Dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu da dün akşam Sarıyer Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte sahne aldı.

Kurulan platformda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı. Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10'uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Eşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat ise kendini müziğin ritmine kaptırdı. Saat'i sahneye çıkaran Doğulu, eşiyle karşılıklı dans etti. Geceye çiftin kısa dansı damga vururken, görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

Etiketler; #beren saat #kenan doğulu #dans #cumhuriyet bayramı
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