Kendisi ile evlenmişti, şimdi de boşanma kararı aldı

Geçtiğimiz günlerde kendisi ile evlenen Brezilyalı Cris Galera isimli kadın, bu kez de kendine boşanma davası açtı

Brezilyalı model Cris Galera, geçtiğimiz günlerde kendisi ile evlenerek çok konuşulacak bir olaya imza atmıştı. Kendisiyle evlendikten sonra bir sevgili bulan Galera, şimdi de kendine boşanma davası açtı.

Bir kilisenin önünde düğün pozları veren Galera, şimdi ise özel biriyle tanıştığını ve bu yüzden de kendisi ile boşanmaya karar verdiğini söyledi.

Galera şu açıklamayı yaptı: "Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım" dedi.

33 yaşındaki Brezilyalı model daha önce yaptığı açıklamada ise erkeklere güveninin kalmadığını ve bu yüzden kendisi ile evlenmeye karar verdiğini söylemişti. Erkeklerden bıktığını belirten ünlü model, kendi ayakları üstünde duran bir kadın olarak tek başına mutlu olacağını savunmuştu.