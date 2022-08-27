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Kibariye'nin annesi hayatını kaybetti!

Ünlü sanatçı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Acı haberle yıkılan Kibariye, annesini son yolculuğuna uğurladı

Kibariye'nin annesi hayatını kaybetti!
27 Ağustos 2022 Cumartesi 11:49

Gerçek adı Bahariye Tokmak olan 62 yaşındaki şarkıcı Kibariye'nin "Şofeer şofer" sözleriyle hafızalara kazınan annesi Makbule Tokmak, kalp krizi geçirdi. Hayatını kaybeden Tokmak, sessiz sedasız defnedildi.

2. Sayfa'nın haberine göre, annesi Makbule Tokmak'ın ölüm haberiyle yıkılan Kibariye'nin cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandığı ileri sürüldü. Güçlü sesi ve dobralığıyla tanınan Kibariye, annesinin ölümüyle ilgili sessizliğini koruyor.

Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıl evli kalıp 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e gösterdiği tepkiyle uzun süre magazin gündeminde yer edinmişti. "Şofeer şofer" sözleriyle tanınan Makbule Tokmak, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek sitem etmişti.

Etiketler; #kibariye #kibariye anne #ölüm
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