ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA!
0
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
ÖFKEYLE NASIL MÜCADELE EDERİZ?
0
EGE FUTBOLUNDA TARİHİ TEHLİKE!
EGE FUTBOLUNDA TARİHİ TEHLİKE!
0
MARKETE UÇAK GİRDİ!
MARKETE UÇAK GİRDİ!
0

Kim Milyoner Olmak İster'de izleyenleri çıldırtan anlar!

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmada yaşanan bir olay izleyenleri çileden çıkardı. Türkiye'nin başkenti ile ilgili soruyu bilemeyen üniversite öğrencisi, joker hakkını kullandı. Yarışmanın sonunda sunucu Kenan İmirzalıoğlu da yarışmacıya tepki gösterdi

29 Mart 2022 Salı 09:46

ATV’de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu ‘Kim Milyoner Olmaz İster’ yarışmasındaki bir soru programa damgasını vurdu. Türkiye’nin başkentinin sorulduğu Tıp Fakültesi öğrencisi yarışması soruyu bilemedi.

Önce seyirciye sorma sonrasında ise yüzde 50 Joker hakkını kullanan yarışmacı İstanbul ve Ankara seçenekleri kalınca, doğru yanıtı verebildi.

“İyi ki hangi ülke olduğu sorulmadı” diyen Kenan İmirzalıoğlu, “Türkiye’nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın” ifadelerini kullandı.

Kim Milyoner Olmak İster isimli bilgi yarışmasında, yarışmacıya “1924 Anayasası’nda ve 1961 Anayasası’nda Türkiye’nin başkentinin hangisi olduğu yazar?” sorusu soruldu. Cevap şıklarında ise; İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sivas kentleri yer aldı. Ancak yarışmacının iki jokere başvurarak Ankara yanıtını vermesi izleyicileri şaşırttı. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu da şaşkınlığını gizleyemeyerek “Türkiye’nin başkenti hiç değişmedi, hiç tartışılmadı. Sana söylüyorum seyircilerimiz de anlasın” diye konuştu.

Programda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise yarışmacının seyirciye sorma joker hakkına gelen doğru yanıt oranları oldu. Yanıtlarda Ankara'yı bilenlerin oranının yüzde 40'ta kaldığı görüldü.

Etiketler; #kim milyoner olmak ister #ankara #ankara sorusu #kenan imirzalıoğlu
Önceki Haber
Karı-kocayı kaza ayırdı!
Sonraki Haber
Yemek ısıtmak isterken ormanı yaktı!
Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal anısı ortalığı karıştırdı!
Cüneyt Arkın'ın Kemal Sunal anısı ortalığı karıştırdı!
0
Güldür Güldür bu kez zamlara dikkat çekti!
Güldür Güldür bu kez zamlara dikkat çekti!
0
Oscar'daki tokata ünlülerden tepki!
Oscar'daki tokata ünlülerden tepki!
0
Oscar Ödülleri dağıtıldı. Geceye Will Smith'in attığı tokat damga vurdu
Oscar Ödülleri dağıtıldı. Geceye Will Smith'in attığı tokat damga vurdu
0
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya ödediği paraya tepki gösterdi
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, bir kase çorbaya ödediği paraya tepki gösterdi
0
Çağla Şıkel'in giydiği altın büstiyer çok konuşuldu
Çağla Şıkel'in giydiği altın büstiyer çok konuşuldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.