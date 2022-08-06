Kim Milyoner Olmak İster'de yaptığı işi ağzından kaçırınca...

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programına katılan bir kadın yaptığı işi anlatırken, yabancılara oturum ve vatandaşlık alma konusunda hizmet verdiğini söyledi. Yaptığı gafı fark eden kadın birden sustu. Kadın daha sonra konuyu değiştirdi

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster? isimli bilgi yarışmasında ilginç anlar yaşandı. Programa katılan 32 yaşındaki bir yarışmacı, kendini tanıtırken 10 yıldır sigortacılık yaptığını ve yaklaşık 7 yıldır da yabancılara danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.

İmirzalıoğlu'nun "Sigorta üzerine mi danışmanlık yapıyorsunuz?" sorusu üzerine yarışmacı, "Hem sigorta üzerine hem de yabancıların Türkiye'de oturma izni alma..." diyerek sözlerine devam etti. Ancak yaptığı gafın "Bu gitti, devam edemedim. Özür dilerim" diyerek farkına varan yarışmacı, daha sonra panikleyerek konuyu değiştirdi.