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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç olay! Eşini arattı ve...

Kim Milyoner Olmak İster programında ilginç bir olay yaşandı. Bir yarışmacı telefonla joker hakkını kullanarak eşini arattı. Eşine "Seni çok seviyorum" diyen adam soruyu sormadan telefonu kapattı

28 Ağustos 2022 Pazar 08:28

ATV'de yayınlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de telefon joker hakkını kullanan yarışmacı eşini aradı.

30 saniyede soru sorması gereken yarışmacı Osman Çalış, bu süreyi eşine "Seni seviyorum" demek için kullanmayı tercih etti.

Yarışmacı Osman Çalış, "Hangi ülkede kendine ait posta adresi olan, gövdesi dünyanın birçok yerinden sevgili arayanların mektup gönderdiği bir posta kutusu olarak kullanılan 500 yıldan yaşlı bir meşe ağacı vardır?" sorusu için telefon joker hakkını kullandı. Telefon joker hakkını kullanan Çalış, soruyu eşi Zekiye Çalış'a sormak istedi.

İMİRZALIOĞLU BİLE DURUMA ŞAŞIRDI

O sırada Çalış, İmirzalıoğlu'na "Benim eşimi arama sebebim ona olan sevgimi milyonların önünde söylemek" dedi. Kenan İmirzalıoğlu da duruma şaşırdı. Yarışmacı, telefonda "Seni çok seviyorum. Nasipse yarın görüşeceğiz" dedi. Eşi ise "Ben de seni çok seviyorum" diyerek güldü. Yarışmacı ise soruya yanlış cevap vererek 30 bin TL ile ayrıldı.

Etiketler; #kim milyoner olmak ister #eşine soru soran adam #kenan imirzalıoğlu
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