Kışın en güzel aktivitesi Uludag'da kayak tatili

Kış tatilinin en güzel adreslerinden birisi Uludağ’dır.

Bursa’ nın en popüler kayak merkezlerinden birisi olan Uludağ, muhteşem doğası ve pistleriyle yurtiçindeki turistler kadar, yurtdışındaki turistlerinde ilgi odağı. Yılın neredeyse 6 ayı boyunca kış sezonu devam neden ilçede, Türkiye’nin en güzel kayak pistleri mevcut. Uludağ’da muhteşem bir kış tatilinin kapılarını aralayacak gezi yerleri, pistleri ve konaklama yerleri hakkında temel bilgiler ve daha fazlasını hep beraber keşfedelim.

Doğayla Bütünleşebileceğiniz Muhteşem Rotalar

Uludağ kış tatilinin merkezi olmasının yanı sıra doğasıyla da oldukça meşhurdur. Güvenlik ise Uludağ’da en önemli unsur. Uludağ Otel Fiyatları döneme göre farklılık göstermektedir. Eğer uygun bir araçla ve tabii ki zincirinizle beraber Uludağ macerası yaşamak isterseniz muhteşem lokasyonlar keşfedebilirsiniz. Bu güzel yerlerden bazıları;

Uludağ Milli Parkı:

Dört mevsimde de bir başka güzel olan Uludağ Milli Parkı, eğer doğa yürüyüşü yapmayı seviyorsanız sizin için muhteşem bir yer demektedir. Uludağ Milli Parkı'na ulaşabilmenizi sağlayacak iki yol bulunuyor; araçla ulaşım ve teleferikle ulaşım.

Saitabat Şelalesi :

Yağış olmayan havalarda piknik yapıp, birbirinden güzel fotoğraflar çekebileceğiniz Saitbat Şelalesi, aynı zamanda doğayla bütünleşip huzur bulabileceğiniz bir bölge. Doğanın içinde huzur dolu dakikalar geçirmek isterseniz Saitabat Şelalesini Uludağ’a gitmişken ziyaret edebilirsiniz.

Eğlenceye Doyamayacağınız Uludağ Pistleri

Kayak pistleri, kış sporu tutkunları için odlukça önemli. Uludağ kayak pistleri ve otelleriyle, 1.bölge ve 2.bölge olarak ayrılıyor. Daha eski otellerin ve pistlerin bulunduğu bölge 1. Bölge olarak bilinirken, daha yeni tesislerin bulunduğu bölge ise 2.bölge olarak biliniyor. Şunu da belirtmemizde fayda var; kayak pistleri zorluk derecelerine göre kendi içlerinde ayrılabiliyor. Yeni başlayanların spor yapabilmesi için kolay dereceli pistler önerilirken, senelerdir kayak yapan kişilere orta zor pistler ve zor pistler öneriliyor.

Pistlerde genellikle ise ya teleski ya da telesiyej bulunuyor. Teleski (T-Bar) kayakçıları çekerek alt noktadan üst noktaya çıkarmaya yarayan bir alettir. Teleski bu yönüyle daha kısa mesafeler için uygundur. Telesiyejlerde ise kayakçıların oturabileceği bir bank bulunuyor. T-Bar’a nazaran telesiyeje binmek daha kolaydır. Spor sonrası telesiyejde manzaranın tadını çıkartabilirsiniz.

Uludağ’ın Meşhur Lezzetleri

Uludağ’da yemek demek, sucuk-ekmek demek! Uludağ’a eğer karlarla kaplı kış sezonunda giderseniz sucuk-ekmeğin yanında sıcak et ve ızgaralar ideal seçenekler arasında olacaktır. Bursa’nın merkezine gitme imkanınız olursa bu imkanı İskender kebapla değerlendirmeniz doğru bir tercih olacaktır. Aynı zamanda Bursa’nın İnegöl köftesini ve Kemalpaşa tatlısı keşfetmeniz gereken lezzetlerin arasında bulunuyor.

Uludağ’da Konaklama İmkanları

Uludağ’da güzel bir tatil geçirmenin en önemli anahtarı ise konforlu bir otelde konaklamaktır. Kar sporlarıyla uğraştıktan sonra dinlenip sıcak odanın keyfini çıkartmak tatilin en keyifli anlarından olsa gerek. Konaklama türlerine göre ise Uludağ otel fiyatları ihtiyacınıza göre değişiklik gösterebilir. Otellerin konseptlerine göre fiyatlar gecelik 200- 3.000 TL arasında seyrediyor. Küçük bir ipucu: Kış sezonunda oteller maksimum doluluk oranına ulaştığı için otel rezervasyonunu aylar öncesinde yapabilir ve tasarruf edebilirsiniz. Şimdiden iyi tatiller!







