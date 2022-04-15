KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
KEDİLER SAHİPLERİNİN İSMİNİ BİLİYOR
0
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
TÜRKİYE'DE BİR İLK!
0
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
0
TWITTER'I İSTİYOR!
TWITTER'I İSTİYOR!
0

Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Erkek çocuk sahibi olan çift çocuklarına Kurt Efe ismini verdi. Bebeğin babaya benzediği ileri sürüldü

Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu
15 Nisan 2022 Cuma 11:56

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede doğdu. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

2. Sayfa'nın haberine göre, ilk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ doğuma girdi. Duygu yüklü anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" dedi.

Etiketler; #kıvanç tatlıtuğ #başak dizer #çocuk #kurt efe
Önceki Haber
Balıkçılar av sezonunu buruk kapattı
Sonraki Haber
Bu kuş Türkiye'de ilk kez görüldü
Emre Kınay hakim karşısında!
Emre Kınay hakim karşısında!
0
Kıvanç Tatlıtuğ'dan anlamlı hareket
Kıvanç Tatlıtuğ'dan anlamlı hareket
0
Oscar ödüllerinde tokat yiyen Rock: İşitme duyumu geri kazandım
Oscar ödüllerinde tokat yiyen Rock: İşitme duyumu geri kazandım
0
Will Smith'e 10 yıl tokat cezası!
Will Smith'e 10 yıl tokat cezası!
0
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor
0
Gülçin Ergül: O arabadan çıkmam mucizeydi
Gülçin Ergül: O arabadan çıkmam mucizeydi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.