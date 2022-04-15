Kıvanç Tatlıtuğ baba oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebekleri dünyaya geldi. Erkek çocuk sahibi olan çift çocuklarına Kurt Efe ismini verdi. Bebeğin babaya benzediği ileri sürüldü

2016 yılında yurt dışında nikah masasına oturan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ilk bebekleri bu sabah 8.45'te Ulus'taki özel bir hastanede doğdu. Çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

2. Sayfa'nın haberine göre, ilk kez babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ doğuma girdi. Duygu yüklü anlar yaşayan oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı. Sarı saçlı doğan Kurt Efe bebeğin Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği ileri sürüldü.

2014 yılında Kurt Seyit ve Şura'nın setinde aşk yaşamaya başlayan çift, çocuklarına diziden esinlenerek Kurt Efe adını koymaya karar verdi. Oğullarına neden Kurt adını verdikleriyle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ, "Evet, çocuğumuzun adını Kurt koyacağız. Birçok Türk destanında adı geçiyor. Hayvanların arketiplerini de araştırdım. Kurt, öğretici, yol gösterici, tek eşli, aile kuran güçlü bir karakter olduğu için oğlumuza Kurt adını koymaya karar verdik" dedi.