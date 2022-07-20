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Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren saat 12 yıl sonra aynı filmde buluşuyor! Çekimlerden ilk fotoğraf geldi...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, Aşk-ı Memnu dizisinden 12 sene sonra yine birlikte bir film için bir araya geldi. Şile'de çekimleri süren filmden ilk fotoğraf da sosyal medyaya düştü

Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren saat 12 yıl sonra aynı filmde buluşuyor! Çekimlerden ilk fotoğraf geldi...
20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:29

Bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. 12 yıllık aranın ardından bir araya gelen çiftin film çekimleri de başladı.

Şile sahilindeki çekimlerde görüntülenen ikilinin fotoğrafı Blog Yağmur isimli Instagram hesabından yayınlandı. Tatlıtuğ ve Saat'in yer aldığı kare, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken sevenleri heyecanlandı. Gönenç Uyanık'ın yöneteceği filmin senaryosunu Nuran Evren Şit yazıyor. İstanbul sahnelerinin çekimleri başlanan filmin New York sahneleri de olacak.

Etiketler; #kıvanç tatlıtuğ #beren saat #aşkı memnu #film
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