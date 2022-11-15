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Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci aynı dizide buluşuyor

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci, Show TV'de yayınlanacak olan bir dizi için kamera karşısına geçiyor

Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci aynı dizide buluşuyor
15 Kasım 2022 Salı 09:47

Rol aldıkları projelerdeki başarılarıyla isimlerinden sıkça söz ettiren Özge Özpirinçci ile Kıvanç Tatlıtuğ, Netflix'te yayınlanan Yakamoz S-245 isimli dizide rol aldı. Dizinin ardından eski partneri Beren Saat ile Aşıklar Bayramı filminde rol alan Tatlıtuğ, yeni sezonda "Aile" dizisinde başrol oynayacak. Tatlıtuğ'un yeni dizisindeki partneri de belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, senaryo nedeniyle Kral Kaybederse dizisiyle olan anlaşmasını noktalayan Kıvanç Tatlıtuğ, Yakamoz S-245'de birlikte rol aldığı Özge Özpirinçci ile yeniden partner oldu. Tatlıtuğ dizide Aslan adlı kalabalık bir ailesi olan Volta gece kulübü işletmecisine hayat verecek.

PSİKOLOG DEVİN'İ OYNAYACAK

Merakla beklenen dizinin senaryosunu ise Özge Özpirinçci'nin başrolü oynadığı İlk ve Son dizisinin yazan Hakan Bonomo kaleme alıyor. Özpirinçci, dizide Aslan'ın ailesini tedavi etmeye çalışan psikolog Devin rolüne hayat verecek. Aile dizisi Show TV'de yayınlanacak.

Etiketler; #kıvanç tatlıtuğ #özge özpirinçci #dizi #aile #haber
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