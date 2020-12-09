2021 yılına girmek üzereyken hala varlığını sürdüren ve başarıdan başarıya koşan knight online pvp serverlerin en gözde oyunu olan sultanwar geçtiğimiz günlerde online rekoru kırdı.

2021 yılına girmek üzereyken hala varlığını sürdüren ve başarıdan başarıya koşan knight online pvp serverlerin en gözde oyunu olan sultanwar geçtiğimiz günlerde online rekoru kırdı. Anlık 8 bin online rekoruna ulaşan diriliş serveri sultanwar ekibinin 7 ay önce açtığı ve oyuncular tarafından çok çok sevilen light farm türünde bir serverdir. Pk server sevenlerin aksine farm yapmayı seven ancak nttgame ya da steam knight online kadar da zorlanmadan seviye almak isteyen oyuncular tarafından tercih edilen bu server tipi, 1 level başlangıç ve 83 level bitiş olarak tasarlanmıştır. 83. Seviyeye ulaşan oyuncular içinse 83/10 gelişim aşaması bulunmaktadır. Oyuncular karakter gelişimlerini tamamladıktan sonra tıpkı pk serverlerdeki gibi oyunun pvp kısmına geçebilirler ve pk’nın tadını çıkarabilmektedirler.

Haber sitesi ekibimiz olarak bu knight online pvp oyunu için yapmış olduğumuz incelemelerde pvp kenti tanıtım sitesinden yararlanılmış ve pvp kenti en iyi knight online pvp serverler sıralaması kaynak olarak alınmıştır. Bilindiği üzere pvp kenti yaklaşık 10 yıldır pvp sektöründe hizmet vermektedir. Yayın hayatına knight online uzmanlığıyla başlamış olan pvp kenti, daha sonra metin2 pvp serverler’de de uzmanlaşmış ekibiyle tanıtım hizmeti vermeye başlamıştır. Editörler tarafından tanıtılan pvp serverler incelenmekte ve server kalitesi ve online sayısına göre de pvp kenti üzerinde tanıtım bölümlerinde bir sıralama oluşturmaktadırlar. Oyuncuların çoğu bu sıralamaya göre server tercihi yapmaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden biri oyuncuların pvp serverler’in açılıp daha 1 haftayı doldurmadan kapatılan oyunlardır. Zaten metin2 sevenlerin çoğu günümüzde oyun için pek emek harcayamamakta ve karakter geliştirmek için de oluşturdukları zamanın bu tarz hemen kapanan oyunlarda çöp olmasını istememektedirler. Dolayısıyla bu konuda site editörlerine pvp sıralaması oluştururken büyük bir özen ve dikkat gerekmektedir.