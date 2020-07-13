Komedi Oyuncuları Dram Filmlerinde Etkili Performans Sergileyebilir Mi?

Komedi filmlerinde yer alan oyuncular genelde bellidir. Bu tipte bir yapım çekileceği zaman ilk olarak bu oyunculara teklif götürülür. Bu yüzden bu oyuncuların başka türlerdeki yapımlarda boy göstermesi halinde o yapımların istenilen sonuçları alamayacağı da ifade edilebilmektedir.

Komedi ve yerli filmleri genelinde güldürü detaylarına bağlı olarak rol yapacak olan kişilerin kasvetli karakterlere bürünmelerinin zor olması ve filmi başarısız bir yapıya bürümesi konusunda pek tercih edilmemektedir. Ancak Dünya genelinde ve ülkemizde bu tip rollerin de altından kalkan isimler yer alabilmektedir.

Dünya Sinemasındaki Örnekleri

Komedi ağırlıklı projelerde yer alarak adını duyuran ancak sonradan dram filmlerinde de etkili performanslar ortaya koyan isimlerin başında Jim Carrey ve Steve Carell yer alabilmektedir. Tamamen absürt filmlerini fullhdfilmizleabi farkıyla izleyebildiğimiz bu oyuncuların dram türündeki yapımlarına da rastlamak söz konusudur. Sinema izleyicilerini fazlasıyla şaşırtmayı başaran bu isimlerin, etkili performanslarıyla göz doldurduğu da görülebilmektedir. Bundan dolayı da hiçbir oyuncunun sadece bir kategoride yer alan yapımlara odaklı olarak performans sergilemediklerinin benzersiz iki ismi olarak da öne çıkmaktadır. Kült olarak sayılabilecek işlere imza attıklarından ötürü de ideal yapımlarda boy gösterebilmektedirler.

Yerli Sinemadaki Örnekler