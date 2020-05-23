Köpeklerin Eğitim Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

İnsanoğlunun ilk evcilleştirdiği hayvanlar arasında yer alan köpekler, tarihte ilk olarak avlanma amacıyla evcilleştirilmiştir. Günümüzde ev hayatı için de evcilleştirilen bu hayvanlar, yeri doldurulamayacak bir dostluk bağı elde etmenizi sağlamaktadır.

Özellikle son yıllarda iyice artan köpek sahiplenme, zorlu ve zahmetli bir süreçtir. Köpeğinizle olan ilişkinizi güzelleştirmek ve ortak alanda yaşamayı kolaylaştırmak için eğitim almasına izin vermeniz gerekiyor. Zaman içerisinde sahibini eğitilmediğinden dolayı yoran köpekler, iyi bir eğitim sonrasında arzu ettiğiniz dostluğu sizlere sunmaktadır.

Köpek eğitim merkezi tarafından sunulan bu eğitim süreci, sabır ve sevgiyle yürütülmektedir. Profesyonel kurumlar tarafından verilmesi gereken bu eğitim süreci, kesinlikle şiddet içermemektedir. Tamamen sevgi ve iletişim üzerine kurulan bu eğitimler, belirli fiyatlar üzerinden sizlere sunulmaktadır.

Ülkemizde köpek eğitimi bu alanda eğitim alan kişi ve kurumlar üzerinden verilmektedir. Sadece barınma ve beslenme ihtiyacı ile bitmeyen köpek sahiplenme süreci, ilgi ve sevgi de istemektedir. Köpeğinizle daha iyi iletişim kurmanız için aldırabileceğiniz eğitimler, belirli kurallar ve komutlar çerçevesinde verilmektedir.

Köpek Eğitim Çeşitleri

Köpek eğitim merkezi tarafından verilen eğitimler, köpek sahiplenmenin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Köpeğinizin yaş, ırk ve cinsiyet gibi özelliklerine uygun olarak verilen bu eğitimler sonrasında, köpeğinizi tanıyabilir ve onunla daha iyi bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Köpeğinizi sosyalleştirmek ve komutlara tepki vermesini sağlamak amacıyla verilen bu eğitimler, genel olarak;

Tuvalet eğitimi

Temel itaat

İleri itaat

Yavru köpek eğitimi

Evde köpek eğitimi

Gibi farklı şekillerde karşınıza çıkmaktadır. Köpek eğitim fiyatları da bu eğitim çeşitlerine göre değişim gösterebilmektedir. Ayrıca eğitim veren kurumun kalitesine, eğitim sürecine ve köpeğinizin özelliklerine göre değişim gösteren bu fiyatlar hakkında arzu ettiğiniz eğitim kurumlarından bilgi alabilirsiniz. Türkiye'nin birçok bölgesinde bulabileceğiniz köpek eğitim merkezlerine, internet üzerinden rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

İlgi, alaka ve sorumluluk isteyen bu eğitim süreci, ilk olarak tuvalet eğitimi ile başlamaktadır. Daha sonra ise temel itaat ve ileri itaat eğitimi ile devam etmektedir. Temel eğitim sürecinde genel komutlar verilmekte, ileri itaat eğitiminde ise tasmasız dolaşma ve serbestlik gibi eğitimler verilmektedir.