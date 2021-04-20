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Koronavirüs kapan Vuslateri bir de kendini yaktı!

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve evinde karantinaya giren ünlü oyuncu Gonca Vuslateri'nin üzerine kaynar su döküldü. Hastanede tedavi altına alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Vuslateri sosyal medya hesabından "Covid 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı 'foşş' diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım çığlıklarımla..." dedi

Koronavirüs kapan Vuslateri bir de kendini yaktı!
20 Nisan 2021 Salı 10:32

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri bir süre önce koronavirüse yakalandı. Vuslateri, hastalığa yakalandığını da "Ciddi anlamda insana ağrıdan ağlama geliyor. Kimseyi dinlemedik etmedik diyemem.. maskeler, eldivenler gezdik.. İnsanın ciğerlerinde halay çekiyorlar .. Sizi kalabalığa çekmek isteyen biri 'zaten dikkatliyiz' diyorsa, hastalık geçer. O bilinç kalıcıdır. Lütfen kendinizi koruyun..." sözleri ile duyurdu.

Evinde karantinaya giren Vuslateri, hastalık nedeniyle tıkalı olan burnunun açılması için içine kekik yağı attığı tenceredeki kaynar suyu belinden aşağıya döktü. Hastaneye kaldırılan Vuslateri tedavisi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Vuslateri sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ben kıyamete hasret kalmışım sanırım. Nostradamus ‘un kehanetlerine tekrar bakmalıyım sanırım. Şöyle bir yazı arıyorum orada ‘Ha bu arada Gonca’ya da şunlar olacak‘. Covid 3. gün ve dün burnumu biraz açsın diye içine kekik yağı döktüğüm bir tencere kaynar suyu belimden aşağı foşş diye dökerek İstanbul'u ayağa kaldırdım çığlıklarımla... " dedi.


"YİNE HAYATIMI KURTARDINIZ. VAR OLUNUZ"

Acil müdahalede bulunan ve kendisiyle ilgilenen doktorlara teşekkür eden Vuslateri "Kök hücre tedavisi ile kısa zamanda sağlığıma kavuşacağım. Harika projemden 10 gün daha uzaktayım ama inanıyorum ki bu da geçecek.. Neler neler geçmedi ki... Cihangirim.. köpeklerim... sokak kedilerim size emanet bir kaç gün. sedasyonu almadan önce son cümlen şuydu "Cissy'nin ilaçları...  Covid daha iyi... 'Abla sana olanlar olmuş biz çok tutmayalım' gibi davranıyor dünden beri. Her defasında ve her dakika benimle ilgilenen sağlık personellerini uykumda dahi alkışlıyorum burada. Elleri dert görmesin. yine hayatımı kurtardınız. Var olunuz. Gözlerim acuk şişti tabii... Şuraya bi 'seni seviyorum Gonca' yazarsınız oh ne ala! Sağlık! En önemlisi sağlık. Gerisi gelir..." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #Koronavirüs #gonca vuslateri #kaynar su
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