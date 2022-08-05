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Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?

Ünlü sanatçı Ajda Pekkan geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanmıştı. Pekkan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan'ın sağlık durumu nasıl?
05 Ağustos 2022 Cuma 10:02

Koronavirüse yakalanan Ajda Pekkan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Pekkan "Tüm dosyalarım ve sevenlerime, üç gün önce soğuk algınlığı belirtileriyle başlayan süreci hafif semptomlarla dinlenerek geçirmekteyim. Basından haberi okuyarak mesaj yazan, arayan güzel dileklerini şifa ve dualarını gönderen sevenlerim ve dostlarıma… Aşılar ve değerli doktorlarımız sayesinde iyileşme sürecinde olduğumu ve bugün dünden daha iyi olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ajda pekkan #Koronavirüs #sağlık
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