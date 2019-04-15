Küçük Küpe Modelleri

Küpe kadınlar ve erkekler için önemli bir aksesuardır. Ancak bu aksesuar kadınlar için daha da büyük bir öneme sahiptir.

Kadınların kıyafet kombinlerinin en iyi tamamlayıcısı olan küpe modelleri farklı detaylara sahiptir. İnci küpe modelleri hiçbir zaman popülaritesini yitirmeyen tasarımlardır. Bu tasarımların çok ince bir zarafet sahip olması da tercih sebepleri arasında yer alıyor. Küpe modelleri içerisinde klasik tasarımlardan ziyade daha modern tasarımlar ilgi görüyor. Modern tasarımlar içerisinde ışıltılı taşlara sahip modeller çok tercih ediliyor. Aynı zamanda bu tasarımlar farklı boyutlarda da seçenekler sunuyor.

Bay Ve Bayan Küpe Tasarımları