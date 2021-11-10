FENERBAHÇELİLER ANITKABİR'DE
FENERBAHÇELİLER ANITKABİR'DE
0
İNANILMAZ FİYATA SATILDI!
İNANILMAZ FİYATA SATILDI!
0
DÜNYA DA YAS TUTMUŞTU!
DÜNYA DA YAS TUTMUŞTU!
0
ANITKABİR'DE 10 KASIM
ANITKABİR'DE 10 KASIM
0
banner763

Kurtoğlu ve Taşdelen, izleyenleri büyüledi

Arabesk ve fantezi müziğin usta isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, İzmir'de Fatih Taşdelen’le de düet yaptı

Kurtoğlu ve Taşdelen, izleyenleri büyüledi
10 Kasım 2021 Çarşamba 14:02

Arabesk ve fantezi müziğin usta isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde Gaziemir’de 90 bin metrekare alan üstüne kurulu, içinde 5 bin kişilik konser alanı, 500 kişilik kapalı alanı ve restoranların yer aldığı ‘Lobi Sahne’nin yemekli gala gecesinde sevenleriyle buluştu. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren usta sanatçı, İzmir sahnelerinin parlayan yıldızı Fatih Taşdelen’le de düet yaptı. Duayen sanatçının, genç yetenekle yaptığı performans izleyenlerin büyük beğenisini toplarken, açılışı yapılan Lobi Sahne misafirlerinden tam not aldı.

Etiketler; #Cengiz Kurtoğlu
Önceki Haber
Göztepe'de Maestro da çözüm olmadı
Sonraki Haber
Bakan Koca'dan başhekimlere 'nöbet' mektubu
Bergüzar Korel, Leyla'ya kavuştu
Bergüzar Korel, Leyla'ya kavuştu
0
İclal Aydın'a sokak köpekleri saldırdı
İclal Aydın'a sokak köpekleri saldırdı
0
Usta oyuncu Semra Dinçer kansere yenildi!
Usta oyuncu Semra Dinçer kansere yenildi!
0
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten geceye damga vuran dans
Kenan Doğulu ve Beren Saat'ten geceye damga vuran dans
0
Musa Eroğlu'nun acı günü
Musa Eroğlu'nun acı günü
0
Dizi setinde acı ölüm! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
Dizi setinde acı ölüm! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.