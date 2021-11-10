Kurtoğlu ve Taşdelen, izleyenleri büyüledi

Arabesk ve fantezi müziğin usta isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, İzmir'de Fatih Taşdelen’le de düet yaptı

Arabesk ve fantezi müziğin usta isimlerinden olan Cengiz Kurtoğlu, geçtiğimiz günlerde Gaziemir’de 90 bin metrekare alan üstüne kurulu, içinde 5 bin kişilik konser alanı, 500 kişilik kapalı alanı ve restoranların yer aldığı ‘Lobi Sahne’nin yemekli gala gecesinde sevenleriyle buluştu. Şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren usta sanatçı, İzmir sahnelerinin parlayan yıldızı Fatih Taşdelen’le de düet yaptı. Duayen sanatçının, genç yetenekle yaptığı performans izleyenlerin büyük beğenisini toplarken, açılışı yapılan Lobi Sahne misafirlerinden tam not aldı.