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La Casa De Papel'in oyuncusu da Atatürk dizisinde

Başrolünü Aras Bulut İynemli'nin üstlendiği Atatürk dizisine İngiliz oyuncu Emma Watson'un ardından La Casa de Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Peric de dahil oldu

La Casa De Papel'in oyuncusu da Atatürk dizisinde
23 Ağustos 2022 Salı 09:39

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını ekrana taşıyacak olan, tüm dünyada aynı anda yayınlanacak olan Atatürk dizisi kadrosuna dünyaca ünlü isimleri katmaya devam ediyor. Aras Bulut İynemli'nin başrol olduğu diziye Harry Potter serisi ile ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson'dan sonra bir isim daha katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Netflix dizisi La Casa de Papel'de oynadığı Helsinki rolü ile tanınan Sırp asıllı oyuncu Darko Peric, kadroya dahil oldu. Dünyaca ünlü isimlerle Türk oyuncuların bir araya geleceği Atatürk dizisi Disney Plus'ta yayınlanacak.

La Case de Papel dizisinde Helsinki rolünü oynayan Darko Peric, daha önce verdiği bir röportajda "Finlandiya şehri Helsinki karakterini oynamasaydın hangi şehri seçerdin" sorusuna "Türkiye'den İstanbul şehri" cevabını vererek sevgisini göstermişti.

MÜZİKLERİ OSCAR ÖDÜLLÜ İSİM YAPACAK

Disney Plus'ın büyük projeleri arasında yer alan Atatürk dizisinin ilk sezonu 6 bölüm olarak hazırlandı. Dizinin müziklerini ise Zimmer, Interstellar, Dune: Çöl Gezegeni, Başlangıç, Sherlock Holmes, Karayip Korsanları gibi dünyaca ünlü projelerin müziklerini yapan Hans Zimmer üstelenecek.

Etiketler; #atatürk #dizi #la casa de papel #haber
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