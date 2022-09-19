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Leyla ile Mecnun'da dikkat çeken sahneler!

Popüler dizi Leyla ile Mecnun'un son bölümünde dikkat çeken sahneler yer aldı. Dizide Erdal Bakkal'ın tabelasının Arapça olması ve Türk Lirası ile ilgili sahne izleyenlerin dikkatinden kaçmadı

19 Eylül 2022 Pazartesi 12:32

Senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı, başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Osman Sonant, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Deniz Işın'ın paylaştığı ilgiyle takip edilen dizi Leyla ile Mecnun yeni sezonuyla bir platformda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor.

Erdal Bakkal'dan Arapça tabela

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun dizisinin yayınlanan son bölümünde dikkat çeken sahneler yer aldı. İlk bölümlerinden bu yana gündeme dair esprili göndermeleriyle bilinen Leyla ile Mecnun'da bu defa Erdal Bakkal'ın dükkanındaki değişim göze çarptı.

Senaryo gereği gelecekte geçen son bölümde Erdal Bakkal isimli karakterin bakkalında bulunan tabelanın Arapça’ya dönmesi dikkat çekti.

'Soyup soğana çevirdiniz Almanya'yı'

Diğer bir sahnede ise Mecnun'a babası İskender, oğluna Almanya'ya alışverişe gittiği için oğluna kızdı.

İskender'in "Siz niye doluşup doluşup Almanya'ya gidiyorsunuz?" sözlerine ise Mecnun, "Ne olacak baba, şurası zaten hemen atlayıp gidiyoruz toplayıp bütün çarşıyı alıp geliyoruz. 1 TL olmuş 15 Euro ne yapalım gitmeyelim mi?" diyerek yanıt veriyor.

İskender ise "Soydunuz soğana çevirdiniz Almanya'yı ayıptır günahtır" ifadelerini kullanıyor.

Etiketler; #leyla ile mecnun #erdal bakkal #arapça tabela #almanya alışveriş
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