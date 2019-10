Lino Pillows atıştırmalık gevrek

Hayatımızda bazı yiyeceklerin yeri ayrıdır. Özellikle atıştırmalık gıdalar gün içerisinde tükettiğimiz besinler arasındadır.

Farklı formüllerle üretilen bu gıdalar hem kısa süreli açlığınızı gidermekte fayda sağlar hem de mükemmel lezzetler ile keyifli bir atıştırma anını yaşamanızı sağlar. Lino Pillows ise size harika lezzetini sunarak canınızın atıştırmalık gevrek çektiğinde keyifle tüketmeniz için mükemmel bir üründür.Lino sizler için özenle ürettiğimiz bir gevrektir. Özel formülü ile üretilen Lino gevrek lezzeti ile sizin her zaman tercihinizi Lino gevrekten yana kullanmanızı sağlayacaktır. Her zaman tüketebileceğiniz Lino Pillows sizin her zaman yanınızda bulundurmak isteyeceğiniz bir gevrektir.



Lino Pillows sizlere iki çeşidi ile sunulmaktadır. Böylelikle sizin damak zevkinize hangisi uygunsa dilediğiniz gibi satın alabilirsiniz. Lino Pillows Snack Kakao Kreması Dolgulu ürünü her pakete 80gr olarak sizlere sunulmaktadır. Diğer bir ürünümüz olan Lino Pillows Snack Sütlü Kakao Kreması Dolgulu ürünümüz ise kakao ile birlikte sütü de sevenlere özel üretilmiştir. Sütlü kakao ürünümüzde de her pakette 80gr atıştırmalık gevrek sizlere sunulmaktadır.