Madonna eşcinsel olduğunu duyurdu

Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla eşcinsel olduğunu duyurdu. 64 yaşındaki şarkıcı elindeki pembe iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videosunda "Eğer ıskalarsam eşcinselim" notuyla çok konuşuldu

Son dönemde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren pop ikonu Madonna, yaptığı TikTok paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şarkıcı, pembe renkteki iç çamaşırını çöpe atarken çektiği videosunu paylaştı. Paylaşımına "Eğer ıskalarsam eşcinselim" notunu düşen yıldıza, sosyal medyadaki hayranlarından binlerce yorum yağdı. Bazı hayranları, Madonna'nın TikTok trendlerine ayak uydurmak için böyle bir video çektiğini öne sürerken kimileri şarkıcının cinsel yönelimine dair bir açıklama yaptığını düşünüyor.