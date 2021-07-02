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Mahkeme Deniz Çakır hakkında kararını açıkladı

Beşiktaş'taki kafede başörtülü kadınlara söylediği iddia edilen sözlerle, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında dava açılan oyuncu Deniz Çakır, beraat etti

Mahkeme Deniz Çakır hakkında kararını açıkladı
02 Temmuz 2021 Cuma 11:52

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki avukatları suçun unsurların oluştuğunu belirterek müvekkillerinin giyim , kuşamı nedeniyle davaya konu olan sözlere maruz kaldıklarını iddia ettiler. Müşteki avukatları mahkemeden Deniz Çakır'ın cezalandırılması talebinde bulundu. Sanık Deniz Çakır'ın avukatı savunmasında , "Tanıklar açık ve net olarak karşı tarafa iddia edildiği gibi sözcükler ve suçlamalarda bulunmadığını ifade etmiştir. Olay mahallindeki kişiler olayın fotoğraf çekimi üzerine başladığını söylemektedirler fakat telefonlar incelendiğinde herhangi bir delil bulunamamıştır. Yeterli delil yoktur. Olayın ardından 5 gün geçtikten sonra  aynı sözlere maruz kaldığı iddia edilen Merve ve Sümeyye isimli tanıklar şikayetçi olmamışlardır, demek ki  bu sözlerden rahatsız olmamışlardır. Şikayetçi olanların da şikayeti siyasi amaçlıdır. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ederim" dedi. Mahkeme suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Deniz Çakır'ın beraatine karar verdi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #deniz çakır #deniz çakır başörtülü #deniz çakır dava
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