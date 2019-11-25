Standlar günümüzde neredeyse satış yapan tüm sektörlerde kullanılıyorlar. Bu sektörler arasında marketler de yer alıyor.

Kolay Stand 10 yıla yakın süredir stand alanında hizmet veriyor. Bu alanda yaygın olarak üretim yaptığı standlar arasında market standları yer alıyor. Söz konusu standlar marketlerde öncelikli olarak satılması istenen ürünlerin müşterilerin gözleri önüne serilmesini sağlıyorlar. Ayrıca marketlerde bulunan standlar ürünlerin tanıtılmasına da yardımcı oluyorlar. Aynı zamanda ürünlerin belirli bir düzen içinde bulunmasını ve müşterilere sunulmasını sağlıyorlar. Bazı durumlarda da müşterilere tadım yaptırılan ürünlerin sergilenmesi amacıyla kullanılıyor.

Market Standı Çeşitleri

Kaliteli üretim yapan firma market standları konusunda da kalitesinden ödün vermiyor ve ürünlerin güvenle muhafaza edilmesi ve sergilenmesini sağlayacak standları üretiyor. Bu standlar üzerinde markete ait birçok ürün kolay bir şekilde sergilenebiliyor. Ancak market standı çeşitleri sergiledikleri ürünlere göre bazı özelliklere sahip olabiliyor ve sergiledikleri ürünlerle ilgili isim alabiliyor. Firmanın satışa sunduğu market standı çeşitlerinden bazıları şunlardır;

-market baharat standı

- market sigara standı

- yuvarlak market standı

Firma bu türdeki standlardan sipariş aldığında müşteriye verdiği teslim tarihini geçirmeden ulaştırmak amacıyla zamanında üretim yapıyor. Bu sayede de güvenilirliğini müşterilerine kanıtlıyor.

Market Manav Standı

Market manav standları tüm marketlerde yaygın olarak kullanılan standlardır. Firma bu çok yaygın kullanılan standları kaliteli bir şekilde üreterek müşterilerine sunuyor. Bu sayede marketlerin manav bölümlerinde bulunan meyve ve sebzeler müşterilere standlar vasıtasıyla sunuluyor. Böylece müşteriler meyve ve sebzelere kolay bir şekilde ulaşıp satın alabiliyorlar.

Market Standı Fiyatları