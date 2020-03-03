Matcha Latte Nereden Geliyor?

Matcha Latte, yüzyıllar önce Japonya’da keşfedilmiş olsa da bugün en seçkin kahve market zincirlerinin menülerine dahi girmiş bulunuyor.

Matcha çayı, maça çayı olarak da biliniyor ve son yıllarda popülaritesi hızla artıyor. Dünyanın dört bir yanında tüketiliyor. Metabolizmayı hızlandırmasından dolayı kilo vermek isteyenler arasında hızla yayılmayı sürdürüyor. Yüzyıllar önce Japonya’da keşfedilmiş olsa da bugün en seçkin kahve market zincirlerinin menülerine dahi girmiş bulunuyor. Sütle birleştiğinde Matcha Latte oluyor ve farklı şekillerde, damak zevkine göre yapılabiliyor. Dilerseniz evinizde, ofisinizde kendiniz Matcha Latte çayını yapabilir ister tek başınıza ister sevdiklerinizle tadabilirsiniz.

Tarifi

Matcha Latte çok farklı şekillerde yapılabiliyor. Süt ile karıştırılan Matcha tozuna Matcha Latte adı veriliyor. Bu sebeple iki farklı tarif vermekte fayda var. Bunlardan herhangi birisini damak zevkinize göre tercih edebilirsiniz. Eğer evinizde varsa yapım sırasında bambu fırçalar kullanabilirsiniz. Gerçekten Japonya’da yapılırken de zaten bunlar kullanılıyor. Aromaların daha iyi ortaya çıkması sağlanıyor. Fakat yoksa da sorun değil. Herhangi bir çatal, kaşık, el blenderi, süt çırpıcısı da işinizi görür. Şimdi ilk olarak sade, klasik Matcha çatının tarifini verelim. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler:

1 çay kaşığı Matcha tozu,

1 fincan sıcak su.

İlk olarak Matcha tozunu bir kâse içerisine süzgeçten geçirerek kaşıkla boşaltın. Ardından az bir miktar sıcak suyu tozun üzerine dökerek yoğun bir kıvam alıncaya kadar fırçanız ile karıştırın. Daha sonra kalan sıcak suyu da kâseye dökerek hızlı hızlı çırpmaya devam edin. Çayın üzeri köpükleninceye kadar çırpma işlemini sürdürün. Hazır olduğunda karışımı fincanınıza alarak afiyetle tüketebilirsiniz.

Matcha Latte tarifinde ihtiyacınız olan malzemeler:

Bir çay kaşığı Matcha tozu,

Yarım çay bardağı sıcak su,

1 fincan sıcak süt.

Klasik Matcha çayı yapar gibi ilk olarak Matcha tozunu bir kâse içerisine süzgeçten geçirerek dökün. Ardından yarım çay bardağı sıcak suyu Matcha tozunun üzerine dökerek yoğun bir kıvam alana kadar fırça ile karıştırın. Daha sonra sıcak sütü karışımın üzerine dökerek bütün karışımı hızlıca çırpmaya başlayıp çayın üzeri tamamen köpüklenene kadar devam edin. Hazır olan karışımı, fincanınıza alarak afiyetle içebilirsiniz.

Görüldüğü gibi Matcha Lattenin hazırlanışı oldukça basit olsa da alışık olduğumu siyah çayın demlenme mantığından farklı yapılmakta ve klasik Matcha çayı ile Matcha Latte arasındaki fark da sütten ibaret olmaktadır. Damak zevkinize göre dilerseniz vanilya, şeker, ekleyerek zenginleştirebilirsiniz. Diğer kahve tariflerine nazaran çok daha hafif ve sağlıklıdır.

Matcha Latte Kaloriini Hesaplama?

Matcha Latte kalori değeri oldukça düşük bir içecek. 100 ml Matcha Latte içerisinde sadece 69 kalori bulunuyor. Dolayısıyla diyet yaparken rahatlıkla tüketebilirsiniz. Düzenli olarak Matcha Latte tüketir ve bir de spor yaparsanız kısa sürede kilo vermeye başlayarak istediğiniz forma kavuşabilirsiniz.

Evet. Matcha Latte kalori değeri açısından oldukça düşük. Az kalorili bir ürün olduğu için kilo aldırmayacağını düşünebilirsiniz. Fakat bu, istediğiniz kadar Matcha Latte tüketebileceğiniz anlamına gelmiyor. Her şeyin fazlası gibi Matcha Lattenin fazlası da zararlı ve kilo da aldırır. Bu yüzden günlük 100 ml Matcha Latte oldukça yeterlidir. 100 ml Matcha Latteden alacağınız 69 kaloriyi 5 dakika koşarak, 11 dakika yürüyerek, 9 dakika bisiklet sürerek veya 6 dakika yüzerek rahatlıkla yakabilirsiniz. Ya da biraz yüzerek yakabilirsiniz :)