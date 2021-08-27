Megastar Tarkan sonunda aşı oldu

Pandeminin başladığı geçtiğimiz sene mart ayından beri Almanya'nın Köln şehrine bağlı Alzey kasabasında izole bir hayat yaşayan Megastar Tarkan, kuşkularını gidererek aşı oldu

Ünlü sanatçı Tarkan, Türkiye'de koronavirüs salgını başladıktan sonra eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile Almanya'nın Alzey kasabasındaki evinde yaşamaya başladı. Bu dönemde konser vermeyen Tarkan, önceki gün aşı oldu.

Aşıyla ilgili zamanında tereddütleri de olduğunu belirten Megastar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hayranlarına da seslendi. Aşı olduğu anı Instagram'dan paylaşan Tarkan, "Geç oldu temiz oldu. Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım" dedi.