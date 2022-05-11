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Mehmet Ali Erbil'in sözleri sunucu Melike Öcalan'ı şoke etti!

Mehmet Ali Erbil, önceki akşam bir ödül törenine katıldı. Sahneye ödül vermek için çıkan Erbil'in gecenin sunucusu Melike Öcalan'a söylediği sözler ise çok konuşuldu

11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:20

Cemiyet ve magazin dergisi Quality of Magazine, 13’üncü yılını Cahide Palazzo’da kutladı. Gecenin sunuculuğunu Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde sanat, medya, spor ve iş dünyası kategorilerinde toplamda 40 ödül sahiplerini buldu.

Ödül vermek için sahneye çıkan Mehmet Ali Ebil söyledikleriyle şaşırttı. Erbil, programın sunucusu Melike Öcalan’a yönelerek, “Çok güzelleşmişsin sen. Elimi değdirdiğim herkes meşhur oluyordu. Bir sana değdiremedim elimi” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen bu sözlerin ardından Melike Öcalan'dan tepki gecikmedi. Öcalan, “Ben şoktayım. 20 yıldır başıma böyle bir şey gelmedi” sözleriyle Erbil'e karşılık verdi.

Etiketler; #mehmet ali erbil #melike öcalan #ödül töreni
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