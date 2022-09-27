Melek Mosso İranlı kadınlara destek için sahnede saçını kesti!

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, İran'daki kadınlara destek olmak için sahnede saçlarını kesti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla başlayan protestolar devam ediyor. Protestolarda şu ana kadar en az 41 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolara bir destek de ünlü şarkıcı Melek Mosso'dan geldi. Mosso, İranlı kadınlara destek olmak adına sahnede saçlarını kesti.