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Melek Mosso'nun konseri iptal edildi! Sosyal medya tepki gösterdi

Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde 3 Haziran'da düzenlenmesi planlanan Melek Mosso konseri iptal edildi. Mosso'nun bir konserinde söylediği sözler yüzünden ünlü şarkıcıya bazı kesimlerin tepki gösterdiği bu yüzden de konserin iptal edildiği öğrenildi. İptal kararı tepkilere neden oldu

Melek Mosso'nun konseri iptal edildi! Sosyal medya tepki gösterdi
26 Mayıs 2022 Perşembe 09:58

Şarkıcı Melek Mosso'nun 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali kapsamında bir konser vereceği duyurulmuştu. Isparta Belediyesi tarafından da duyurusu yapılan konserin iptal edildiği öğrenildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in sosyal medya hesabından, "Isparta Uluslararası Gül Festivalimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyacağız" notuyla yapılan paylaşımında da Melek Mosso'nun olmaması dikkat çekti.

Bazı sivil toplum kuruluşları Mosso'nun kentte konser düzenlemesine tepki göstermişti. Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesini isteyenlerden biri de Anadolu Gençlik Vakfı olmuş ve vakıftan yapılan açıklamada, "Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur" ifadelerine yer verilmişti.

Öte yandan İslamcı Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı da ortak açıklamayla konsere tepki gösterdi. Açıklamada, "Son zamanlarda Isparta Belediyesi halkımızın inanç ve gelenekleriyle uyuşmayan konserler düzenlemektedir. Ekonomik olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bu zamanlarda halkımızın vergileriyle düzenlenen gençlerimizin ahlaki erozyona sebep olan bu tür etkinlikler halkımız nezdinde kabul görmemekte ve rahatsızlık oluşturmaktadır. İlerleyen günlerde düzenlenecek Gül Festivali'nde yer verilecek olan Melek Mosso isimli şarkıcının konseri bu rahatsızlığı ayyuka çıkarmıştır. Ahlaksızlığı özendiren hiçbir şarkıcı halkımız nezdinde sanatçı olarak kabul görmeyecektir. Bu ve benzeri şarkıcıların Isparta'mız da yeri yoktur. Milli ve manevi değerlerimize zarar veren, geleceğimiz olan gençlerimize kötü örnek olan bu konserlerin derhal iptal edilmesini Isparta Halkı ve Anadolu Gençlik Derneği Isparta Şubesi olarak Isparta Belediyemizden ve Isparta Valiliğimizden talep etmekteyiz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Sanatçı Melek Mosso 2019'da verdiği bir konserde "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun. Kimsenin nasıl davranmanız gerektiğini, ne yapmanız gerektiğini, nasıl giyinmeniz gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var. Kimsenin kanatları altında durmaya ihtiyacınız yok. Uçun" ifadelerini kullanmasıyla gündeme gelmişti.

Etiketler; #gül festivali #ısparta #iptal #konser #melek mosso
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