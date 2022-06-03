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Melek Mosso: Özgürlüğün hayalini kuruyorum

Geçtiğimiz günlerde Isparta'da konseri iptal edilen ve bu tepkilere neden olan Melek Mosso, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sahneye çıktı. Burada bir açıklama yapan Mosso, “Bir gün özgürce giyinebildiğimiz. Özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum." dedi

03 Haziran 2022 Cuma 09:12

Melek Mosso’nun Isparta’daki konseri, Anadolu Gençlik Vakfı’nın  “Ahlaksızlığı özendiriyor” diyerek hedef göstermesinden sonra iptal edildi.  Hedef gösterilen Melek Mosso bugün çıktığı sahnede çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ODA TV’nin haberine göre Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında yaklaşık 15 bin kişiye konser veren Melek Mosso, sahnede bu iptal kararlarına ilişkin şu sert ifadeleri kullandı:

“Bir gün özgürce giyinebildiğimiz. Özgürce konuşabildiğimiz, saçımızın şekliyle vücudumuzun rengiyle, kahkahamızla, üslubumuzla, kurduğumuz cümlelerle, bizle, varlığımızla, hayatta bütün olacağımız günlerin hayalini kuruyorum. Bu hayali istemekten onun için şarkı söylemekten konuşmaktan asla ve asla vazgeçmiyorum. Her şeyin çekirdekte başladığına inanıyorum burada kadın erkek değil insan olarak konuşuyorum. Lütfen babam, abim, kardeşim, amcam, dayım, sevgilim, kuzenim, kankam diye ayırt etmeyin. Bir el bir ses yükseliyorsa, kadınıyla erkeğiyle onun önünde durun. Ve bizimle birlikte yeri geldiğinde yürüyün dostlar. Biz kızlar zaten bu dünyada hakkımızı sürekli savunmak zorunda bırakıldık. Maalesef bütün dünyada böyle. Arkamızda durmanıza hiç gerek yok. Biz taş gibi yürüyoruz yanımızda durun yeter.”

Etiketler; #melek mosso #açıklama #konser
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