Melek Mosso sessizliğini bozdu: Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak

Isparta konseri iptal edilen Melek Mosso sessizliğini bozdu. Mosso, "Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz" ifadelerini kullandı

Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun Isparta Gül Festivali'nde vereceği konser bazı çevrelerce hedef gösterilmesinden sonra iptal edilmişti. Olay sonrası Mosso sessizliğini bozdu. Mossa yaptığı açıklamada, "Ben bu ülkenin kadınıyım. Fikirlerimle, vizyonumla, hayallerimle her yeni gün geleceğe sanatımı işliyorum. Genci, yaşlısı milyonlarca sevenim var. Birkaç kendini bilmeze kalmadı benim ahlakımı sorgulamak, kadınlık onuruma laf atmak. Bu zihniyetteki insanlar kendi yüreklerindeki karanlığı ve sapıklığı bizim hayatımıza da sokmaya çalışıyorlar ama buna asla izin vermeyeceğim, VERMEYECEĞİZ… Ben Isparta’ya elbet gidecek ve şarkılarımı söyleyeceğim. Bugün olmazsa yarın sarılacak kalplerimiz."