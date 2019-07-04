Geleneksel tasarım modeli olmayan sehpalardan farklı olduğu için sürekli olarak tercih edebilirsiniz.

Mermer sehpa modelleri, tasarımı ile öne çıkan ürün modellerinden birisidir. Yeni tasarım modeli olarak kaliteli parçalardan oluşur. Mermer olduğundan dolayı taşıması kullanışlı olmayabilir. Bu nedenden dolayı orta ya da yan olarak çeşitlerini kullanabilirsiniz. Orta modelleri daha çok salon alanlarında kullanılan bir model olmaktadır. Çünkü orta modeli dar alanlarda doğru şekilde kullanılmaz. Kalite ev tasarım modellerinden birisi olan bu sehpaların yükseklikleri de değişir. Ancak mermerin ağırlığının taşınabileceği yükseklik hesaplanarak işleme alınır.





Mermer Sehpa Hangi Tasarımları Tercih Edilir?

Mermer sehpa modelleri arasında en çok tercih edileni yan sehpadır. Yan olması nedeniyle daha kullanışlı olabilir. Ancak ağırlığı nedeniyle sürekli olarak yer değiştirmeler için doğru olmayabilir. Bu kaliteli ürünler için firmanın özel tasarımlarına bakabilirsiniz. Özel olduğundan dolayı yeni dekorasyon mobilyaları arasında yer alır. Evinizi daha iyi gösterecek bu ürünler için firmanın ulaşabilirsiniz. Geleneksel tasarım modeli olmayan sehpalardan farklı olduğu için sürekli olarak tercih edebilirsiniz.





Mermer Sehpa Markası

Mermer sehpa markası olarak online satış platformlarını tercih edebilirsiniz. https://www.archidecors.com/sehpa/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Usta mimarlar tarafından tasarlanan ürünler dayanıklılık bakımından da oldukça iyidir. Sizde bu benzersiz tasarım modellerine ulaşabilmek için web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sitede yer alan görseller üzerinden fikir elde edebilirsiniz. Dilerseniz farklı modellere de bakarak daha çok tasarımı inceleyebilirsiniz. Her tasarım kendine özgü bir modeli yansıtmaktadır.