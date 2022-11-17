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Merve Boluğur'un evliliği kısa sürdü!

44 gün önce hayatını Mert Aydın ile birleştiren ünlü oyuncu Merve Boluğur boşanma kararı aldı. Sosyal medya hesabında açıklama yapan Boluğur, eşine mutluluklar diledi

Merve Boluğur'un evliliği kısa sürdü!
17 Kasım 2022 Perşembe 12:20

2 Ekim'de nikah masasına oturan Merve Boluğur ile müzisyen Mert Aydın'ın evliliği sadece 40 gün sürdü. Her yerde el ele göz göze olan çift, bir süre önce evleri ayırdı. Bilindiği gibi Merve Boluğur önceki gün evini terk ederek baba evine taşınmıştı.

Merve Boluğur ile fikir ayrılığı yaşayan Mert Aydın hemen harekete geçti ve avukatına talimat vererek boşanma işlemlerini başlattı.

Merve Boluğur'dan da boşanma açıklaması geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Boluğur "Olmadı teşekkürler… Hayat bu… Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler…" dedi.

Etiketler; #merve boluğur #boşanma
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