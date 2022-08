Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç o iddiaya tepki gösterdi!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur'un yaptığı paylaşımlar sosyal medyada "Murat'tan sonra delirdi" yorumlarına neden oluyordu. Bu yorumların artması hem Murat Dalkılıç'ı hem de Merve Boluğur'u sinirlendirdi. İki ünlü isim de konu ile ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı

2015 yılında evlenen Murat Dalkılıç ve Merve Boluğur, aralarında yaşanan sorun nedeni ile 2017 yılında boşanmıştı. Bir süredir Sitare Akbaş ile ilişki yaşayan Dalkılıç, eski eşi hakkında yapılan yorumlara sitem etti.

Sosyal medyada sık sık "Merve, Murat'tan sonra delirdi" gibi yorumlar gören ve kendisine de bu konuda çok fazla mesaj geldiğini söyleyen Murat Dalkılıç, Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Eski eşine sahip çıkan Dalkılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasını hangi hakla? 'bu kız delirdi' etiketiyle her gün her saat durmaksızın! her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız? Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyor musunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz?"

"AYRILMA NEDENİMİZİ İSTERSE MERVE AÇIKLAR"

"Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!... 2. Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; Ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum...Hiç bir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım...Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı...Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar...Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."



BOLUĞUR: KENDİNİZE BAŞKA DEDİKODU MALZEMESİ BULUN

Dalkılıç'ın paylaşımının ardından Instagram hesabından yazılı bir açıklama yaparak kendisini eleştirenlere öfke kusan Merve Boluğur ise paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "Bugüne kadar kendimi var ettim. Elalem ne der diye de yaşamadım. Siz benimle özgür ruhumu konuşacağınıza başka dedikodu malzemesi bulup kendinizi yaşayan çünkü 17 yaşımdan beri kimseye yaslanmadım sevgi ilişkileri yaşayan kadın oldum. Bana yapılan algı operasyonuna ilk defa cevap veriyorum çok istesem girip bir diziye başrol oynarım bunun derdi size mi düştü? Elimin tersiyle kaç kerede ittim ayrıca. Ya da erkek arkadaşım oluyor fakat nedense hep bir yas tutan kız imajı lanse ediliyor. Ya da içimden geldiği kimseye zararım dokunmadan hareket edip psikolojik yaftamalar af edersin herkes kendi b.ktan psikolojisinde boğulsun elalemin ünlü olmaya çalışanları ayrı konuşur."

"ŞAKLABAN SERİSİ"

"Beni kıskanan herkes bir konuştu çünkü üzerimden senelerdir, artık duracaksınız.. Hiçbirinize de ihtiyacım yok ama sizin var herhalde. Az erkek olun da susun artık. İstediğim zaman şarkıda söylerim istediğim gibi oturur kalkarım da. Kimsenin de haddi değil ama piyasa ahlaksızları çukurda oldukları çok anlayamazlar namusuyla ayakta kalmaya çalışan insanları. Bir daha hakkımda konuşanı mahkemeye vereceğim şaklaban serisi..."