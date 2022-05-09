Mide bulandıran görüntüler! Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi

Ekranlarda ilginç görüntüler yaşandı. Beyaz Futbol isimli programda Ahmet Çakar bardağa konan sineği yedi. O sırada programın diğer katılımcı isimleri ise büyük şok yaşadı



Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Futbol isimli spor programında Süper Lig’in eski hakemlerinden ve spor yorumcusu Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi.

Bardağa konan sineği avucuyla yakalayan Ahmet Çakar kameralar önünde sineği ağzına atarak çiğnemeye başladı.

Programın diğer katılımcıları Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz canlı yayında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ahmet Çakar’ın sinek yerken ki rahat ve sakin tavırları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.