Birçok meslekte olduğu gibi mimarlık mesleğinde de çeşitli kollar ve farklı çalışma alanları yer almaktadır.

Ümit Arıkan ise mimarlıkta iç mimarlık alanında yer almaktadır. Evin her alanında veya evin kendi dizaynında yenilikleri ile beraber karşımıza çıkmakta olan bir isim olarak yer almaktadır. Yeni bir ev tasarımının yanı sıra hali hazırda bulunan bir dizayn için yenilikler oluşturulmasında rol oynamaktadır. İç mimar denilince sadece duvarların boyanması veya asma tavan işlemlerinin yapılması gibi bir fikir oluşabilmektedir. Bu durum aslında yanlış bilinmektedir. İç mimar isimleri arasında kendini en önlerde göstermekte olan Ümit Arıkan iç mimarlık konusuna yeni bir renk ve oluşum katmaktadır. Peki Ümit Arıkan iç mimarlık konusunda ne gibi yenilikler sunmaktadır. Sunmuş olduğu yeniliklerin en başında geniş çaplı bir şekilde araştırma yapmasının ardından en uygun malzeme kullanımına önem vermektedir. Elindeki ile bir şeyler oluşturmak yerine müşterisinin isteklerine önem vermektedir. Mimarlıkta Ümit Arıkan ismi bundan ötürü çokça anılmaktadır. Yenilikleri takip eden bir yüz olması ise müşterileri tarafından tercih edilmesinde yer alan en büyük sebeplerden biridir. Yeni tasarım ve dizayn seçeneklerini güncel bir şekilde takip ederek uygun tasarımlarını modelleme tasarlamasının ardından müşterilerine sunmaktadır. Tasarımın bitmesinin ardından ise tasarım üzerinden isteklere göre yeni değişiklikler yaparak ise yardımcı olmaktadır. Bu sayede ise tasarım ile beraber iletişim kesilmemektedir. Tasarım bitse dahi her zaman müşterisine yardımcı olarak hizmetlerine devam etmektedir. Çalışmış olduğu ekip ile beraber titiz ve dikkatli bir şekilde isteklerin yerine getirilmesi konusunda ilerleme kaydetmemektedir. Ev tasarımının her alanında bilgi ve birikim sahibi olması ise herhangi bir aksiliğin oluşması durumunda pratik çözümler sunması gibi durumların oluşmasına yardımcı olmaktadır. Prensipleri ile beraber müşterilerinin mağdur olmasına olanak vermemektedir.