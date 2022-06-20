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Müge Anlı evlenme kararı aldığını açıkladı! İşte evleneceği kişinin adı...

Yıllardır ATV ekranlarında program sunan Müge Anlı, bugünkü programında evlilik kararı aldığını duyurdu. Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceklerini açıkladı

Müge Anlı evlenme kararı aldığını açıkladı! İşte evleneceği kişinin adı...
20 Haziran 2022 Pazartesi 11:39

Başarılarıyla yıllardır adından söz ettiren başarılı programcı Müge Anlı, bugünkü canlı yayında özel hayatıyla ilgili bir müjde verdi. Bir süredir İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu açıklayan Anlı, yakında nikah masasına oturacağını söyledi.

Kendi programında evlilik haberini duyuran Müge Anlı, "Hakkımda yalan yanlış haberler çıkıyor. Ben önemsemiyorum. Bu haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim. Müstakbel damadınız adı da Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Bu kararıma saygı duyarak mutluluğum için dua edeceğinize eminim. Darısı evlenmek isteyen tüm bekarların başına İnşallah önümüzdeki sezon evli bir kadın olarak karşınıza çıkmayı umut ediyorum. Çok kısa bir süre içinde karar verdim ama bu süreçte dedikodusunu yapmayan dostlarıma teşekkür ederim. Bu kararı kendim açıklamak istedim" dedi.

"OLUMSUZLUKLARDAN UZAK KALMASI İÇİN GERİ PLANDA TUTTUM"

İlişkisini neden gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiğiyle de ilgili konuşan Müge Anlı, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler seçmesek de içinde bulunduğumuz ortamı iyisiyle ve kötüsüyle kaldırmaya müsait haldeyiz. Bizimle aynı hayatı seçmeyen ama bizimle yan yana duran kişilerin bu hayatın içindeki olumsuzluklarla karşılaşması çok doğru bir şey değil. Onları da koruyup kollayarak kenarda tutmakla da mükellefiz. Bu sebeplerden dolayı geri planda tuttum. Artık sizlere seneye akşam yemek yaptım ama dibi yandı diye anlatırım. Bunlar da yeni muhabbetlerimiz."

Etiketler; #atv #müge anlı #evlilik #şinasi yüzbaşıoğlu
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