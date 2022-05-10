Müjde Ar, annesi Aysel Gürel'i anlattı: Deli Aysel diyorlardı ancak...

Oyuncu Müjde Ar, annesi Aysel Gürel ile ilgili anılarını anlattı. Aysel Gürel'in yazdığı Ünzile şarkısının hikayesini de anlatan Ar, "O ağıttır aslında. 50 sene geçti. Hala kadınlar alınıp satılıyor. Annem gibi kadın hakları için ölünceye kadar mücadele edeceğim kim ne derse desin dinlemiyorum. Annem ölmeden önce bacağı titrerken bile yazdı." ifadelerini kullandı

Küçükçekmece Belediyesi’nin “Çekmecem’de Kitap Var” söyleşilerine konuk olan oyuncu Müjde Ar, Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Söyleşide annesi Aysel Gürel’in vefatının ardından onun anısına armağan edilen “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” şiir kitabını ve onunla ilgili anılarını anlatan Müjde Ar, “Annem hayallerinin hepsini hayatına geçiren bir kadındı, beklemek denen şey onun yaşamında yoktu. Tabuları yıkarak, ataerkil sistemin dayattığı her şeyi yıkarak kendine bir yol çizerdi. Müthiş bir kültür birikimi vardı, öngörülüydü ve bugünleri gördü. Deli Aysel diyorlardı ancak o bir dehaydı” dedi.



Kadın yazarlarla kadın okurları buluşturan “Çekmecemde Kitap Var” söyleşisini Müjde Ar’ın eşi eski Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ercan Karakaş ve Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de izledi. Moderatörlüğünü Elif Akkaya’nın yaptığı söyleşide, Aysel Gürel’in 60 yıl boyunca biriktirdiği şiirlerinden toparlanan ve Tekin Yayınevi’nden çıkan “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam” adlı kitap katılımcılara hediye edildi.

MÜJDE AR: ÇEKMECEMDE KİTAP VAR" HARİKA BİR SLOGAN, HARİKA BİR PROJE



“Çekmecemde Kitap Var” projesini çok değerli bulduğunu söyleyen Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in kitaplara olan bağlılığını anlatarak, “Harika bir sloganla harika bir proje ortaya çıkaran Küçükçekmece Belediyesi’ni tebrik ediyorum. Bu proje için elimden geleni yapmaya hazırım. Gönül borcu hissettim. Biz çok parasızlık çektik. Çocukken 6 ay mercimek yediğimizi hatırlıyorum. Böyle bir hayat varken, annem Cağaloğlu’na gidip bize cilt cilt kitaplar alırdı. Dede korkut masalları. 10 yaşındayken sokak kapısının demirine beni bağladı. 10 yaşındaydım. Karamazov Kardeşleri her gün 30 sayfa okuyacaksın dedi. Deli Aysel diyorlardı etraftan. Ama ne kadar akıllı olduğunu sonradan fark ettik. Bizim evimiz kitap doluydu. Onun hayatı kitaptı. Hiç ilgilenmediği konulardan oluşan kitaplar bile vardı. Sorduğumda benim merakım sonsuz diye ifade ederdi” dedi.

“ANNEM EN ÇOK KADINLAR İÇİN YAZDI”



Müjde Ar, annesi Aysel Gürel’in yazdığı ‘Ünzile’ şarkısının hikâyesini de şu sözlerle anlattı:

“Annemle turnedeydik. Turnede otobüsün lastiği patladı. Bizi şoför indirdi. Şurda bir köy var, oraya gidelim dediler. O sırada köy düğünü oluyordu. Ben ‘Ünzile’yi gördüm. O düğüne şahit oldum. Annemin de bir fotoğraf makinesi vardı. Her yerde bizim resmimizi çekiyordu. Annem düğün kalabalığının arasına karıştı. Orda kadının biri ona Abbas’ın kızı bu. Bunu 7 koyuna verdiler dedi anneme. Kız güzel yoksa iki koyuna gidiyor burada kızlar, dedi. Annem otobüse döndükten sonra orda otobüste yazdı Ünzile’yi. O ağıttır aslında. 50 sene geçti. Hala kadınlar alınıp satılıyor. Annem gibi kadın hakları için ölünceye kadar mücadele edeceğim kim ne derse desin dinlemiyorum. Annem ölmeden önce bacağı titrerken bile yazdı. Ben de 85 tane film yaptım bu filmleri kadınlar için yaptım. Ölmeden önce kıymeti bilinmiyor ama annemi kaybettikten sonra farkettim ki annemi toplum özellikle kadınlar anlamış. Çünkü annem çoğu şeyi onlar için yazdı.”



KÜÇÜKÇEKMECE’NİN KÜLTÜR-SANATLA ANILACAK, HAFIZALARDA İZ BIRAKACAK



Müjde Ar’ı Küçükçekmece’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Göreve geldikten sonra bir iddiamız vardı. Her yer belirli özellikleriyle anılır. Hayalim; Küçükçekmece’nin kültür- sanat ve sporla anılmasıydı. Projelerimizi de bu hayalim gerçekleşmesi için hazırlıyor, hayata geçiriyoruz. Bu çalışmaları yaparken de yol arkadaşlarımın önerileri ve ürettikleri ile yürüyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürümüz Güney Özkılınç’a Küçükçekmece’de kültür sanata sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Onun emeği ve katkısı büyüktür. ‘Çekmecem’de Kitap Var’ projesi kapsamında iki ayda bir kadın yazarları, kadın okurlarla ve okurları, kitapla buluşturmaya devam edeceğiz” diyerek, sanatçıya teşekkür etti ve çiçek takdim etti.